L’italien ne peut pas encore parler en raison d’une trachéotomie

L’ancien pilote de F1 a subi un grave accident avec son vélo à main le 19 juin

Alex Zanardi poursuit sa convalescence un mois après avoir été transféré à l’hôpital de Padoue et est sur la bonne voie. L’Italien a retrouvé ses fonctions sensorielles, mais ne peut pas parler pour le moment. La raison en est la trachéotomie récente qui a été pratiquée. Cependant, il voit, entend et essaie déjà de commencer à communiquer par des gestes.



L’ancien pilote de Formule 1 a été victime d’un grave accident le 19 juin lorsqu’il est entré en collision avec un camion alors qu’il pilotait son vélo à main. Depuis, l’Italien a subi cinq interventions chirurgicales, dont deux pour une reconstruction cranio-faciale.

Il y a exactement un mois, il a été transféré dans un hôpital de Padoue, afin d’être plus proche de sa famille. Cependant, ces mois-ci, sa situation n’a pas été sans complications. Il a souffert d’une infection lors de son séjour à Milan, dont il a dû être soigné, et qui a été un pas en arrière dans son rétablissement. Malgré cela, il l’a surmonté et est stable à la fois en général et en termes neurologiques.

Après six mois d’hospitalisation, Zanardi poursuit sa convalescence et, selon le journal italien Corriere della Sera, il y a des signes positifs qui parlent d’amélioration.

“Alex Zanardi dit ‘OK’ avec son pouce et regarde sa femme. Le champion de hand bike récupère progressivement ses fonctions sensorielles sur un chemin qui ressemble à une montée vers l’Everest”, peut-on lire dans le journal susmentionné ce Lundi.

Zanardi voit et ressent à nouveau. Il ne peut pas encore parler à cause du trou dans sa gorge suite à la récente trachéotomie. Cependant, ils pourront bientôt le fermer et vous pourrez à nouveau parler. Son cerveau a recommencé à tisser les connexions et son visage est revenu à ce qu’il était avant.

«Reste ici, reste éveillé, c’est moi, regarde-moi, regarde-moi», lui dit sa femme lorsqu’elle le vit enfin se réveiller.

