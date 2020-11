Après presque quatre mois à l’hôpital San Raffaele, vous serez plus près de chez vous

Là, vous aurez tous les outils nécessaires pour suivre votre récupération

Alex Zanardi a été transféré à l’hôpital de Padoue depuis le San Raffaele de Milan après avoir atteint des conditions stables après l’accident qu’il a eu en juin dernier. L’ancien pilote de Formule 1 quitte l’hôpital milanais après près de quatre mois afin de poursuivre sa convalescence plus près de chez lui.



Le 19 juin, Zanardi a subi de graves dommages après être entré en collision avec un camion alors qu’il faisait du cyclisme paralympique. L’Italien a perdu le contrôle de son «handbike» ce jour-là et n’a pas pu éviter l’accident contre le camion. Ce jour-là, il a été admis à l’hôpital Santa Maria alle Scotte de Sienne, où il a dû subir une intervention chirurgicale.

Un mois plus tard, plus précisément le 24 juillet, il a été transféré à l’hôpital San Raffaele de Milan et il y a passé les quatre derniers mois. Aujourd’hui 21 novembre, il quittera ledit centre, puisqu’il a atteint les conditions de stabilité générale, et se dirigera désormais vers celui de Padoue, où il poursuivra sa convalescence.

L’hôpital a confirmé que les conditions physiques de Zanardi sont suffisantes pour quitter son centre clinique et qu’il peut maintenant être transféré dans un autre, où il peut rapprocher sa famille.

“L’hôpital San Raffaele informe qu’aujourd’hui Alex Zanardi a été transféré à l’hôpital de Padoue. Le patient a atteint un état physique et neurologique de stabilité générale qui lui a permis d’être transféré dans un centre médical qui possède toutes les spécialités cliniques nécessaires et son approche de la famille », lit-on dans le communiqué officiel de l’hôpital, remis à l’..

L’hôpital souligne les progrès de Zanardi au cours des deux derniers mois et lui souhaite un prompt rétablissement. “Au cours des deux derniers mois, il a pu entamer une voie de rééducation physique et cognitive. Alex et sa famille, tout l’hôpital souhaite des améliorations cliniques progressives”, conclut-il.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard