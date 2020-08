Le directeur sportif du Grand Prix des Pays-Bas, Jan Lammers, est prudemment optimiste que la course aura lieu l’année prochaine, compensant la déception de l’annulation de cette année, mais il admet qu’il n’est pas enclin à ce que Zandvoort accueille la Formule 1 devant des tribunes vides.

Le destin a été cruel pour les fans néerlandais de Formule 1, sans Grand Prix depuis 1985, ils allaient enfin reprendre leur course le 3 mai 2020 … jusqu’à ce que COVID-19 détruit ce plan et que la course soit annulée.

Depuis que Max Verstappen a fait irruption de façon sensationnelle sur la scène de la F1, capturant le cœur et l’âme de ses compatriotes, le sport a connu un boom dans le pays et une course en Hollande était inévitable mais, maintenant, à l’époque actuelle induite par le virus, le statut futur. de la course n’est pas si certain, même pour l’équipe qui dirige le site.

S’adressant à RacingNews365, Lammers a expliqué les incertitudes auxquelles son organisation est confrontée: «Il n’y a qu’une seule certitude, et c’est que le virus a le monde entre ses mains. Autant que nous aimerions répondre à toutes les questions, pour le moment le virus demeure.

«Tant de choses peuvent se passer dans les mois à venir. Nous aimerions donner des réponses concrètes, mais nous ne les avons tout simplement pas pour le moment et beaucoup de choses peuvent encore se passer entre-temps.

Pour offrir les 17 courses requises pour le championnat du monde de cette année, la F1 court devant des tribunes vides jusqu’à nouvel ordre, même si certains suggèrent qu’Abu Dhabi pourrait être ouverte aux fans.

Cependant, il ne s’agit que de pure spéculation prédisant l’évolution du virus est un projet quotidien et la réalité est que si l’un des pays / villes hôtes de la F1 à venir est frappé par une autre évasion ou un pic de cas de coronavirus, les plans auront à modifier en conséquence.

Dans le même ordre d’idées, le directeur du circuit est sceptique quant à la conduite de la course sans fans: «Nous serons confrontés à un dilemme: devrions-nous envisager de terminer la course sans spectateurs? Le Grand Prix de Zandvoort n’est pas un événement qui se déroule sans fans, nous avons vendu trop de billets pour cela.

«La Direction de la Formule 1 (FOM) sait que nous sommes prêts et que nous sommes conscients qu’un événement ici au Circuit Zandvoort, sans spectateurs, sera très douloureux», a expliqué Lammers, qui espère une date en mai pour la course 2021.

Mais l’évolution du virus imprévisible dans les mois à venir sera cruciale pour déterminer à quoi ressemblera le calendrier de la F1 2021: «La première question est de savoir ce qui va se passer d’ici la publication du calendrier?

«Bien sûr, un travail acharné est en cours sur un vaccin et un remède contre le coronavirus. Ce ne sont pas des choses simples, mais si vous regardez ce qui s’est passé ces derniers mois, alors beaucoup de choses peuvent se passer dans le monde médical dans les mois à venir », a conclu Lammers, un ancien pilote de F1 devenu chef du circuit.