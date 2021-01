Arrivé de Norvège, seuls 12 exemplaires “ street legal ” et 24 “ track-days ” seront réalisés

Comme base, nous partons de la Lamborghini Huracan LP640-4 pour la Strada et de la Supertrophy pour la piste

1 200 chevaux à moins de la moitié du prix? Juste pour un peu moins de 600 000 euros? Les hypercars de plus de 1000 chevaux sont, théoriquement, nombreux sur le marché, mais pratiquement tous dépassent de loin le «kilo», qu’ils soient légaux pour la route ou uniquement pour le circuit.



Pour le préparateur norvégien Zyrus Engineering, cette niche de marché est extensible à des prix plus «raisonnables» et c’est pourquoi il propose son Zyrus LP1200. La version piste est sortie cet été, mais a maintenant introduit la Strada.

La LP1200 Strada est spectaculaire, une véritable «LMP1» enregistrable, un véritable «pur-sang» de course à déguster sur la route. La version Track semble encore un peu plus dramatique.

Les deux versions sont fabriquées sur la base d’une Lamborghini Huracán, bien que le moteur V10 ait été porté à 1200 chevaux, grâce à l’adoption de la turbocompression et du refroidisseur intermédiaire, un travail minutieux sur de nombreux autres aspects du moteur, à commencer par l’électronique, la lubrification et le refroidissement. , tandis que le changement est un X-Trac séquentiel dans le cas de la version piste.

La version Strada propose généralement 900 chevaux à homologuer, mais le conducteur, via une application sur son téléphone, peut faire varier la gestion du moteur pour pouvoir profiter de la pleine puissance, ces 1200 chevaux qui semblent être la nouvelle frontière ou la nouvelle barre pour ce type de véhicule.

Bien entendu, le châssis a été renforcé – la version piste a une cage de sécurité – des freins en céramique et des réglages de suspension spécifiques sont adoptés.

Zyrus n’a pas dérangé avec les «petites filles». Plus de 6000 km d’essais à Spa-Francorchamps, Yas Marina, Dubaï et le Nürburgring ont permis de trouver le set-up idéal.

Le style est absolument «racing», avec son formidable aile arrière, ses jupes latérales et son aérodynamisme avant bien conçu. Et en plus, la voiture pèse 78 kilos de moins que l’Huracán d’origine pour être légèrement au-dessus de 1400 –1 427 exactement–, ils sont bien plus que le circuit ne pèse, qui reste à 1200 kilos, même si dans ce cas c’est dû Certains éléments sont supprimés et cela ne part pas du LP 640-4 mais du LP640-2 Supertrofeo, c’est pourquoi tout le système qui transporte la puissance vers l’essieu avant est désormais disponible.

L’aérodynamisme est impressionnant, près de 600 kilos de charge à 200 kilomètres / heure. C’est un peu moins que la variante piste, un rapport poids / puissance spectaculaire: 1/1. La version piste a également une plus grande «force d’appui», près de 1 000 kilos –941– à 200 kilomètres / heure.

L’idée de Zyrus est de fabriquer 24 modèles de piste et seulement 12 Strada. Cette dernière, du fait de son équipement, est plus chère, son prix atteint 575 000 euros, tandis que la version piste reste à 525 000 euros.

