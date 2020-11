Une partie de hockey de Cuencas Mineras. | Victor Echave

Hier, les Jan Oposiciones Cuencas Mineras ont chuté brutalement lors de sa visite à Cerdanyola, l’une des équipes qui occupent les positions les plus élevées du classement dans la catégorie féminine la plus élevée du roller hockey espagnol. L’équipe asturienne était très contre le choc lors du premier changement, puisque, alors qu’il ne s’était pas écoulé une minute, l’équipe catalane était déjà 2-0. Ce fut la première mi-temps la plus difficile pour l’équipe de Cuencas, puisqu’elle perdait déjà 5-0 à la fin des 25 premières minutes. Dans la seconde, ils ont bien mieux résisté, même s’ils n’ont pas réussi à marquer de buts. Pour Cuencas Mineras a joué: Laia Navarrete, Alba Garrote, Milagros Puig, Andrea Soberón, María Florencia Llera, Carmen Morales, Viznia Silva, Helena de Sivatte et Paula Rey. L’équipe de Cuencas Mineras profite du déplacement en Catalogne pour disputer un nouveau match demain à 12 heures, cette fois sur le terrain de Gérone. Un match dans lequel les Asturiens ont plus d’attentes d’obtenir quelque chose de positif et d’ajouter un point dans leur lutte pour la permanence. Un calendrier diabolique dans lequel Cuencias Mineras devra rejouer samedi sur le court de Las Rozas et, le lendemain, ils accueilleront Telecable Gijón à Mieres. Justement, Telecable Gijón aura un match contre Manlleu aujourd’hui, à 19h15 à Gijón, dans lequel ils joueront la tête du groupe. L’autre équipe asturienne de la catégorie, Areces Ecopilas, accueillera Bigues i Riells aujourd’hui à 18 heures.