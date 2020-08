Fortnite a révélé une nouvelle saison jeudi matin, apportant aux joueurs le chapitre 2, saison 4.

Un regard sur tout ce qui est lié à Fortnite dans la saison 4 et vous remarquerez immédiatement l’arrivée des personnages de Marvel. La saison 4 est dédiée à l’univers Marvel, apportant le plus grand événement crossover de l’histoire du jeu. Nous avons vu des skins et des modes de jeu Marvel dans Fortnite dans le passé, mais jamais une saison entière leur est dédiée.

Cela continue une tendance que nous avons vue ces dernières années où Fortnite collaborera pendant une saison entière. Nous avons vu des défis secrets au cours des deux dernières saisons où les utilisateurs pouvaient déverrouiller un skin Deadpool ou un skin Aquaman. Mais la saison 4 a dédié tout son Battle Pass à l’univers Marvel.

Examinons donc de plus près ce que vous obtiendrez dans le Fortnite Battle Pass.

Passe de combat fortnite

Fortnite Chapter 2, Bande-annonce du Battle Pass de la saison 4

De Epic Games:

Débloquez Thor, Iron Man, Storm, Mystique, Doctor Doom, Groot et She-Hulk et participez à une bataille pour sauver toute la réalité. Restaurez leurs souvenirs et réveillez le héros à l’intérieur. Attention, Wolverine a été repéré sur l’île et il ne viendra pas tranquillement. Déverrouillez-le, son équipement et son style classique plus tard dans la saison.

La bande-annonce de Battle Pass passe en revue certaines des skins que vous débloquerez tout au long de la saison 4.

Prix ​​du Battle Pass de Fortnite Chapter 2, Saison 4

Le Fortnite Battle Pass standard coûte 950 V-Bucks (environ 10 $). Cependant, une deuxième option est disponible, où vous obtenez les 25 premiers niveaux du Battle Pass débloqués. Cela coûtera 2800 V-Bucks (environ 25 $). La bonne nouvelle, cependant, est que dans le Battle Pass, vous pouvez gagner jusqu’à 1500 V-Bucks en jouant. Donc, si vous achetez l’édition standard et y jouez, vous finirez par récupérer vos V-Bucks, et plus encore.

Fortnite Chapter 2, skins Battle Pass de la saison 4

Les skins Battle Pass de la saison 4 sont dédiés à l’univers Marvel. Il y a huit héros / méchants que vous pouvez débloquer tout au long de la saison 4. Ces skins incluent Thor, Storm, Iron Man, Mystique, Doctor Doom, She-Hulk, Wolverine et Groot.

(Jeux épiques) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/ee/73/fortnite-battle-pass-skins_1kyvp9sg0z62a19yo97o1vuyl6.png?t=813564588&w=500&quality=80

Vous pourrez déverrouiller les skins au fur et à mesure que vous progresserez dans les différents niveaux du Battle Pass.

Ces skins auront également des défis «Éveil» où vous pourrez débloquer des émotes uniques liées à la peau. Par exemple, Tony Stark permet à hiim de se transformer en Iron Man. Et Thor, que vous pouvez obtenir au niveau 1, brandira son marteau.

Fortnite Chapter 2, niveaux du Battle Pass de la saison 4

Niveau 1: ThorNiveau 22: She-HulkNiveau 38: GrootNiveau 53: TempêteNiveau 67: Docteur DoomNiveau 80: MystiqueNiveau 93: Homme de ferPeau spéciale: Carcajou

(Jeux épiques) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/ed/55/fortnite-battle-pass-skins-tiers_1khun9ckc1a9k1bw12pc4g5icj.png?t=814843524&w=500&quality=80

Lorsque vous débloquez certains personnages à ces niveaux, certains d’entre eux nécessitent des niveaux supplémentaires avant de pouvoir faire progresser leur skin. Par exemple, She-Hulk commence en tant que Jennifer Walters. Puis, sept niveaux plus tard, elle devient en fait la She-Hulk. Iron Man commence en tant que Tony Stark et ne se transforme pas en peau d’Iron Man avant le palier 100.

Wolverine est déverrouillé de la même manière que Deadpool et Aquaman ont été déverrouillés les saisons précédentes. Vous devez terminer les défis secrets chaque semaine, puis vous déverrouillez le skin à la fin de la saison une fois que vous avez terminé chaque défi secret.