Fortnite a lancé le chapitre 2 de la saison 4 jeudi matin et contient beaucoup de contenu frais.

Nous avons déjà passé en revue tout ce que vous obtenez dans le Battle Pass de la saison 4, nous allons donc simplement passer en revue les nouveautés. Qu’il s’agisse de nouvelles armes ou de modifications de la carte, nous allons l’examiner. La différence évidente est l’impact de l’univers Marvel sur la saison 4. Il y a beaucoup de skins Marvel à débloquer dans le Battle Pass, mais ce n’est pas tout.

L’introduction de l’univers Marvel a également eu un impact sur la carte.

“Non seulement les héros et les méchants Marvel ont atterri sur l’île, mais aussi leurs lieux emblématiques”, déclare Epic Games. “Rendez-vous sur l’île et visitez des lieux nouveaux et à venir comme Doom’s Domain, Sentinel Graveyard et plus encore.”

Le savoir, les légendes, les héros et les méchants de Marvel sont arrivés à Fortnite. Rejoignez le combat et affrontez Galactus pour sauver toute la réalité. Réveillez le héros et le méchant à l’intérieur, montez à bord de l’héliporteur et entrez dans Fortnite Nexus War maintenant!

La bande-annonce montre certaines des skins que vous pourrez jouer tout au long de la saison.

Passe de combat de la saison 4 de Fortnite

Nous sommes allés plus en détail avec le Battle Pass de la saison 4 ici, mais nous vous fournirons un bref aperçu des nouveautés. Les skins disponibles à débloquer dans le Fortnite Battle Pass pour la saison 4 incluent Thor, Storm, Iron Man, Mystique, Doctor Doom, She-Hulk, Wolverine et Groot. Cependant, certains skins ont de multiples variantes. Par exemple, She-Hulk commence en tant que Jennifer Walters et vous pouvez mettre à niveau sept niveaux plus tard. De même, Iron Man commence sous le nom de Tony Stark et vous ne pouvez pas débloquer le skin Iron Man complet jusqu’au niveau 100.

Le Battle Pass a deux niveaux de prix selon ce que vous voulez. La norme coûte 950 V-Bucks (environ 10 $), tandis que le second (qui a 25 niveaux débloqués) coûtera 2800 V-Bucks (environ 25 $).

Les skins ont également des défis «Éveil» où vous pouvez débloquer des emotes uniques. Les emotes seront toutes liées à la peau. L’émote de Tony Stark lui permettra de se transformer en Iron Man et l’émote de Thor brandira son marteau.

Nouvelles armes de la saison 4 de Fortnite

Comme pour toute nouvelle version de la saison, de nombreux changements ont été apportés aux armes de Fortnite. La saison 4 a non seulement introduit de nouvelles armes mythiques, mais aussi des armes voûtées et non voûtées. Un énorme changement est la non-voûte du Pump Shotgun, un classique de Fortnite. Cependant, entrer dans le coffre-fort est le fusil à pompe tactique. Un autre élément intéressant non voûté est le retour du Bounce Pad.

Nous passons en revue les changements d’armes ci-dessous.

Armes / objets voûtés

Fusil à pompe tactique (toutes les raretés) Pistolet (épique / légendaire) SMG à tir rapide (rare / épique / légendaire) Mitraillette (toutes les raretés) Fusil de chasse (épique / légendaire) Flare Gun (rare) Plateforme de lancement (épique) Bombe puante (rare) Leurre (rare / épique)

Armes / objets non voûtés

Shtogun à pompe (toutes les raretés) Revolver (épique / légendaire) Fusil d’assaut à lunette (peu commun / rare) mitraillette tactique (rare / rare / épique) Shockwave Grenade (épique) Boogie Bomb (rare) Bounce Pad (rare) Port-a-Fort (Rare)

Nouvelles armes

Silver Surfer BoardGroot’s Bramble ShieldBombe mystique du docteur DoomFusil à énergie Stark Industries

Changements de carte de la saison 4 de Fortnite

Grâce à l’utilisateur de Reddit chazyourboiii, nous sommes en mesure de voir une variété de changements sur la carte de la saison 4.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’introduction de l’univers Marvel a eu un impact à plusieurs endroits sur la carte. Et bien que ce ne soit pas un nouvel emplacement sur la carte, il vaut la peine de souligner l’ajout de l’Helicarrier dans la saison 4. C’est le nouveau hall de lancement auquel les joueurs se retrouvent avant le début officiel du jeu.

En ce qui concerne les nouveaux emplacements réels, allons-y.

Il y a Domaine de Doom, qui est une référence à la peau Doctor Doom. Il reprend simplement là où se trouvait Pleasant Park. Nous avons également Cimetière des sentinelles, qui présente des Sentinelles mortes lorsque vous visitez l’emplacement. Vous verrez également aléatoire Quinjets répartis sur toute la carte.

En outre, l’une des maisons de Retail Row a été transformée en cabinet d’avocats, qui fera probablement référence à Jennifer Walters (She-Hulk).

Dans l’ensemble, cependant, il n’y a pas eu trop de changements sur la carte de la saison 4.

Pourquoi vous ne pouvez pas jouer à la saison 4 sur IOS

En raison de la bataille juridique en cours de Fortnite avec Apple et Google, les joueurs mobiles ne pourront pas profiter pleinement de la saison 4.

Si vous avez déjà téléchargé Fortnite via l’App Store, vous ne devriez pas avoir de problème pour continuer à jouer au chapitre 2, la mise à jour 13.40 de la saison 3. Que vous jouiez uniquement sur des appareils mobiles ou que vous jouiez également à la dernière version de Fortnite sur d’autres appareils. Une fois que le chapitre 2, saison 4 commence, les joueurs accédant à Fortnite pourront toujours jouer à la version 13.40 de Fortnite, mais ne pourront accéder à aucun nouveau contenu ni au nouveau Battle Pass.

Vous pouvez en savoir plus sur le litige ici.