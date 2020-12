Mis à jour le 28/12/2020 à 16h26

Il est sorti avant le Nouvel An! L’événement qui Fortnite, l’Epic Games Battle Royale, a fuité sur les réseaux sociaux quelques jours seulement après la fin de 2020. Nous partageons une partie de ce que sera ce grand événement préparé pour la communauté.

Le responsable de la fuite est le dataminer de Fortnite InTheShadeYT. À travers son compte Twitter, il a partagé une vidéo dans laquelle les festivités du Nouvel An à Fortnite sont appréciées. Une fissure dans le ciel est vue à côté d’un feu d’artifice.

«Voici un aperçu du jeu sur ce qui devrait se passer pendant l’événement du Nouvel An!», Lit-on dans le tweet.

Voici un aperçu du jeu sur ce qui devrait se passer lors de l’événement du Nouvel An! Une grande faille s’ouvrira à côté d’un tas de feux d’artifice. pic.twitter.com/ADcWqCTDJa – InTheShade – Fortnite Leaks (@InTheShadeYT) 23 décembre 2020

La communauté de Fortnite partage la vidéo jusqu’à ce qu’elle devienne virale. On ne sait pas si la fracture jouera un rôle majeur à l’avenir.

Epic Games, la société responsable de Fortnite, n’a pas commenté la fuite, ni annoncé officiellement de plans de célébration du Nouvel An.

FORTNITE | Jeux les plus consultés

De façon générale, Jeux YouTube -un espace créé pour la consommation de vidéos sur les jeux vidéo- fermé 2020 avec plus de 100 milliards d’heures de visionnage. Le chiffre n’en est pas moins compte tenu de la pandémie et des plus de 80 000 créateurs de contenu qui dépassent les 100 000 abonnés et des 350 qui dépassent les 10 millions d’abonnés.

Pour vous donner une meilleure estimation de ce que représentent 100 milliards d’heures de visionnage, Youtube compare la même période «comme voyager à Neptune et revenir environ 475 000 fois».

Maintenant, à propos des jeux vidéo les plus regardés en Youtube, Minecraft se classe au premier rang avec plus de 200 milliards de vues, suivi de Roblox avec 75 milliards, Feu libre de Garena avec 72 milliards, Grand Theft Auto V avec 70 MM et Fortnite avec 67MM.

