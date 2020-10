Mis à jour le 31/10/2020 à 13:25

Ce 31 octobre Fortnite préparer une fête à passer à la maison après la pandémie de coronavirus. Face à cette situation défavorable, Epic Games a préparé une soirée pour danser chez soi connectée à Fortnite Battle Royale.

C’est un concert d’Ultratumba avec J Balvin. Rappelons qu’Epic Games a préparé tout un système de concerts pour les joueurs depuis plusieurs saisons.

Rappelons que plusieurs DJ ont été présents dans le jeu vidéo comme Marshmello ou Diplo. Maintenant, c’est au colombien J Balvin.

Il avait quelques centaines d’années d’avance sur la fête 💀🎉 Tous les propriétaires de Party Trooper qui assisteront à la Afterlife Party le vendredi 31 octobre débloqueront le style exclusif @JBALVIN! pic.twitter.com/bGe0HpYcbK – Fortnite (@FortniteGame) 21 octobre 2020

Date et heure du concert de J Balvin à Fortnite Battle Royale

Epic Games a programmé cet événement pour le 31 octobre à 22h00 Argentine et à 19h00 Mexique.

«À la tête de l’événement de cette année Cauchemar insensé, J. Balvin, lauréat de quatre Latin GRAMMYⓇ Awards, superstar et ambassadeur mondial du reggaeton, vous éveillera les esprits à Fiesta Ultratumba, un événement spécial à Fiesta Campal qui comprendra ses plus grands succès et le début de sa nouvelle chanson avec Sech. La fête commence sur la scène principale de Fête gratuite le 31 octobre à 22h00 AR et 19h00 MX.»La déclaration se lit.

Une fois le concert terminé, vous pourrez regarder l’événement différé le 1er novembre à 15h00 et 20h00 Argentine, et 12h00 et 17h00 Mexique.

N’oubliez pas d’entrer dans le mode de jeu «Free Party» pour entrer dans le concert.

Argentine: 31 octobre à 22 hBolivie: 31 octobre à 20 h 00Brésil: 31 octobre à 22 hChili: 31 octobre à 22 hLa Colombie: 31 octobre à 19 h 00Equateur: 31 octobre à 19 h 00Pérou: 31 octobre à 19 h 00Mexique: 31 octobre à 19 h 00Espagne: 1 novembre 02h00