Mis à jour le 12/04/2020 à 19:06

Le monde de eSports c’est un marché extrêmement rentable. Pendant la pandémie de coronavirus, c’était l’une des industries du divertissement qui n’a pas ralenti en raison des tournois joués en ligne.

Les clubs d’e-sport ont continué à fonctionner après l’arrêt des cinémas et d’autres types de marchés. Certains en ont même profité pour signer de nouveaux chiffres.

Récemment, il a été rapporté que l’équipe 33 avait signé avec un garçon aussi jeune que huit ans, comme l’a rapporté le journaliste d’esports Darren Rovell. Le nom du garçon est Joseph Deen et il fera partie de la division de Fortnite.

Selon le rapport, il aurait reçu une «configuration de jeu» ou une station de jeu d’une valeur inférieure à 5 000 $ US et un bonus de transfert de 33 000 $.

Selon l’équipe eSports, il travaille avec le petit garçon depuis l’âge de six ans. «Nous sommes plus que ravis d’avoir Joseph sur notre liste exclusive de l’équipe 33. En secret, nous recherchons des talents pour notre liste et nos jeux depuis quelques années et nous sommes fiers de signer officiellement Joseph. Nous avons décidé de l’entraîner ces dernières années, car les jeunes joueurs sont l’avenir et nous voulons commencer à les entraîner tôt », indique-t-il.

Bien sûr, l’affaire a généré beaucoup de controverse. L’avocat Ryan Fairchild explique qu’il existe des lacunes dans la législation sur le travail des mineurs dont l’équipe 33 pourrait tirer parti.

Rappelons qu’il y a quelques mois le cas de FaZe Clan a également été signalé, qui a signé un garçon de 12 ans et immédiatement Epic Games a bloqué une partie du compte Fortnite.

En effet, vous devez avoir plus de 13 ans pour participer aux tournois officiels de Fortnite Battle Royale.

JUST IN: L’équipe pro d’esports, Team 33, a recruté Joseph Deen, 8 ans, pour un bonus de signature de 33 000 $. Joseph s’entraîne avec le groupe Fortnite de l’équipe depuis l’âge de six ans. pic.twitter.com/nv1AgY1N1j – Darren Rovell (@darrenrovell) 3 décembre 2020

pic.twitter.com/od7oVYCmbQ – Ryan Fairchild (@FairPlayEsports) 3 décembre 2020

Écoutez “DeporPlay” sur Spreaker.