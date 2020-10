Mis à jour le 29/10/2020 à 14:54

La Fédération péruvienne de football (FPF) a signé un accord avec le groupe Alantra pour lancer le processus d’appel d’offres pour les droits de télévision des clubs de football péruviens de la première division. Avec cela, il chercherait à obtenir le meilleur prix que les promoteurs sont prêts à payer au profit des clubs de la Ligue1.

Ce serait “un processus compétitif, ouvert et transparent qui maximisera sa valeur, générera de plus grands avantages pour les équipes, offrira un meilleur développement audiovisuel dans les nouvelles plateformes technologiques et, en général, augmentera la compétitivité de la Ligue1”, comme détaillé dans FPF à La gestion.

En outre, selon les nouveaux statuts de la FPF, les droits de télévision des participants à la Ligue1 Ils sont revenus à la responsabilité de la FPF, qui -en tant que propriétaire- doit les maximiser au profit du développement du football péruvien.

«Les processus d’appels d’offres collectifs pour les droits de télévision des clubs de football sont une tendance mondiale, ils génèrent de meilleurs revenus et des ligues plus compétitives. Avec cet accord, nous voulons aligner le football péruvien sur les normes mondiales qui favorisent davantage sa professionnalisation et sa compétitivité au niveau régional », a déclaré Agustín Lozano.

Ce processus d’appel d’offres est conseillé par Point de repère Alantra, une banque d’investissement avec une expérience dans les services de conseil financier, d’accompagnement dans les fusions et acquisitions, les partenariats, les restructurations de dettes et l’obtention de financement, qui fait partie du Groupe Alantra.

Cette société conseille de travailler main dans la main avec un autre holding, Grupo Prisma, le même qui a développé et géré la Soccer Channel au Chili (CDF) depuis sa création en 2003 jusqu’à fin 2018.

