Mis à jour le 28/10/2020 à 09:57

De retour, bien qu’avec quelques précautions. Miguel Trauco retourné à l’entraînement avec Saint Etienne, après avoir subi une blessure à l’adducteur gauche lors du match contre Nice. Bien entendu, le défenseur national n’a pas travaillé aux côtés de ses coéquipiers, puisque le staff médical du club continuera à évaluer son évolution.

Le “ Génie ” est retourné au centre de formation du club français pour s’entraîner de manière différenciée et individuelle, ce qui indique qu’il ne serait pas encore prêt à rejoindre le travail commun, en vue d’un prochain engagement en Ligue 1.

Le long arrêt des matchs avec le casting “ gaulois ” a ajouté à l’effort donné avec le Sélection péruvienne aux dates 1 et 2 de Qualifications pour le Qatar 2022 aurait causé la blessure de Trauco. Cela a même activé les alarmes dans la commande technique de Ricardo Gareca, car on craignait qu’il ne puisse pas être pour les matches contre le Chili et l’Argentine.

Cependant, vendredi dernier, le très Trauco Il était en charge de rassurer les fans du «bicolore», car il disait qu’il allait mieux et qu’il comptait revenir bientôt pour s’entraîner avec son club. “Je me sens bien, je n’ai plus mal, je récupère de manière satisfaisante et j’espère arriver pour les matches contre le Chili et l’Argentine”, a-t-il déclaré à Los Bichos TV.

L’ancien joueur de l’Université des Sports a été vu en train de faire de l’activité physique dans une vidéo, preuve qu’il prépare son retour sur les courts. Trauco Il était partant lors des premiers matches bicolores du processus de qualification pour le Qatar 2022, jouant respectivement contre le Paraguay et le Brésil à Asunción et Lima.

Le prochain défi de la «Blanquirroja» sera le vendredi 13 novembre pour affronter le Chili à Santiago, pour la troisième date des éliminatoires sud-américains. Quatre jours plus tard, le casting de Ricardo Gareca recevra son semblable d’Argentine au Stade National.

VIDÉO RECOMMANDÉE

Péruviens à l’étranger: résultats et objectifs

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER