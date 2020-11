En Italie, ils hallucinent avec Francesca Brambilla, un influenceur qui aime les gymnases et les voitures de luxe qui a atteint un million d’abonnés sur Instagram grâce à des poses enflammées et suggestives, beaucoup d’entre elles en bikini et certaines même sans vêtements. La mannequin et aussi une présentatrice de télévision balaient les réseaux, exhibant son corps spectaculaire, et ont gagné encore plus de notoriété après avoir été impliquées dans l’infidélité d’un basketteur.

Il s’agit de Stefano Laudoni, qui défend désormais les couleurs de la Pallacanestro Bernareggio 99. En Italie, une romance entre Francesca Brambilla et le basketteur a vu le jour, une aventure qui aurait également signifié la rupture de Stefano avec sa partenaire de l’époque, Valentina Vignali. Une infidélité prétendument «causée» par Francesca, qui se consacre désormais à vivre et à profiter du présent sans s’arrêter pour penser à ce qui a été fait dans le passé.

«Je ne connais pas le futur et je ne regarde pas vers le passé. Je vis toujours dans le présent! “ C’est l’une des devises de la vie de Francesca Brambilla, qui à chaque fois qu’elle publie une photo sur Instagram révolutionne les réseaux. L’influenceur est un expert en contournement de la censure en posant en bikini ou entièrement nu dans des positions dans lesquelles ils couvrent juste assez pour ne pas être éliminés par le réseau social précité.

Maintenant qu’un certain temps s’est écoulé depuis cette prétendue infidélité et tout le bruit qu’elle a causé en Italie, le basketteur a reconstruit sa vie avec Giorgina Crivello, une autre influenceuse bien connue dans le pays transalpin pour ses conseils pour mener une vie saine et pour leur posé. Son ex Valentina Vignali a également un autre petit ami, le photographe Lorenzo Orlandi. Alors tout le monde est heureux et Francesca Brambilla balaie Instagram.