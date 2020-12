L’ancien champion de boxe européen et espagnol des poids lourds et moyens des années 60, Francisco San José, est décédé ce dimanche avec sa femme à cause d’un incendie survenu à son domicile. Comme le rapportent les sources de l’agence Efe du service d’urgence 112 de Castilla y León et de la mairie de Toro, l’événement a eu lieu dans une maison située dans la ville de Toro (Zamora).

Francisco San José Il avait 77 ans et malgré la réponse rapide des pompiers, ils ne pouvaient rien faire pour sauver leur vie.. Les événements ont eu lieu ce dimanche à midi, lorsque le 112 a reçu plusieurs appels informant qu’il y avait un incendie dans une maison et que les flammes pouvaient être vues de l’extérieur. Immédiatement, ils ont alerté les pompiers de Toro, les services d’urgence sanitaire de Sacyl, la police locale et la garde civile.

Les pompiers n’ont pas tardé à arriver, puisque le parc est à environ 200 mètres de la maison où l’incendie s’est produit. Dès qu’ils apparaissent sur les lieux, lLes pompiers sont entrés dans la maison et ont trouvé deux personnes à l’étage supérieur, mais quand ils les ont sauvés, ils étaient inconscients et en les sortant, déjà à l’étranger, les toilettes ont confirmé qu’ils étaient morts. Les personnes en question étaient l’ancien boxeur Francisco San José et sa femme.

Le maire de la ville de Toro, Tomás del Bien, a commenté que le feu s’est propagé très rapidement dans toute la maison Et pour cette raison, bien que la réponse des pompiers ne puisse être plus rapide, puisqu’ils sont arrivés en moins de deux minutes, ils n’ont rien pu faire pour maintenir en vie l’ancien champion d’Europe et d’Espagne des poids moyens et lourds des années. soixante et sa femme. Désormais, la Garde civile de la ville de Zamora a repris l’enquête sur l’incendie pour déterminer l’origine de l’incendie et les circonstances de la mort.