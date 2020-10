Lors d’une conférence de presse via Zoom, Frank Darío Kudelka a dissipé les doutes: “La pandémie apporte tellement d’incertitudes que si l’on a une certitude, cela n’a aucun sens de la cacher”, a-t-il déclaré. Pour cette raison, contrairement à d’autres opportunités, l’entraîneur a confirmé que son équipe sera la même qu’il a utilisée lors de sa victoire 2-1 contre le Central Córdoba lors de la dernière date. Le seul changement sera Scocco, qui est déjà récupéré et remplace Luis Leal qui n’est plus là. Alan Aguerre; Ángelo Gabrielli, Fabricio Fontanini, Santiago Gentiletti et Mariano Bíttolo; Pablo Pérez, Julián Fernández et Aníbal Moreno; Maxi Rodríguez; Sebastián Palacios et Ignacio Scocco.

“En moi, il n’y a aucun doute, je pense qu’ils ont fait un excellent travail pour aborder le tournoi, même en sachant qu’il n’y avait pas de date de retour précise”, a-t-il expliqué. Par ailleurs, il a évoqué la responsabilité et le travail de ses joueurs en cette période exceptionnelle: «Après tant de temps sans jouer, où apparaissent des aspects émotionnels et physiques autres qu’un amical, nous verrons ce que nous trouvons, au-delà de notre attitude positive “, at-il souligné.

Avec Ignacio Scocco et Maxi Rodríguez parmi ses noms forts, il a marqué le chemin que l’équipe lépreuse suivra lorsqu’il s’agira de jouer. “Nous avons besoin de Maxi pour gérer le match, il sera un générateur, effectuera des passes profondes, et plus l’équipe sera proche de la zone rivale, plus il atteindra l’objectif, comme cela s’est produit lors du dernier tournoi, quand il était un attaquant flottant. Ce que nous ne voulons pas, c’est l’épuiser avec le voyage en arrière », a-t-il déclaré. Et il a ajouté: “Nacho est un joueur dont je ne vais pas découvrir les qualités techniques et de score, mais nous ne pouvons pas lui demander de courir vers les coulisses, en plus d’être solidaire. Stratégiquement, nous allons devoir jouer avec un schéma de revers 4- 3, donc la clé est d’avoir plus de temps sur le ballon et de ne pas courir derrière le ballon, c’est ce que nous faisons et c’est ce que nous voulons. “

“Est-ce le groupe le plus difficile? Parfois, je ne peux pas savoir pourquoi ou comment ils savent qu’ils sont les meilleurs ou les pires. Cela me met au défi, car je ne peux pas le choisir, cela me met au défi, j’adore”, dit-il avec confiance, tirant ci-dessous l’idée d’intégrer le «groupe de la mort» où il partage l’espace avec Boca, Lanus et Talleres et, au cas où il y aurait des doutes, clarifié: «Comme je ne peux penser qu’à mon équipe et que je l’apprécie, il y aura notre équipe pour défendre le couleurs, avec notre soif de gloire. “