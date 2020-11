Le patron de Chelsea, Frank Lampard, a remis en question les premiers temps de coup d’envoi de la Premier League et pense qu’ils devraient être supprimés.

Son équipe est en action ce samedi à 12h30, heure locale, alors qu’elle affrontera Newcastle, tout de suite après une pause internationale.

Surtout lorsque les choses sont si difficiles pour les équipes en raison de la pandémie de coronavirus, Lampard a pris position contre le calendrier en s’adressant aux médias.

“La majorité de notre équipe a voyagé et certains sont encore en voyage ou viennent tout juste de débarquer”, a déclaré jeudi le patron des Blues, exaspéré.

«Ensuite, ils s’envoleront pour Newcastle et reviendront. Ils nous voyageons à Rennes lundi et revenons de Rennes.

«Quand vous regardez la programmation, pour moi, c’est un facteur de bon sens des diffuseurs. Ils n’ont jamais eu autant de machines à sous qu’aujourd’hui.

«Ce créneau de 12h30, combien faut-il y avoir? Ce n’est absolument pas le moyen optimal de préparer les joueurs à un match de Premier League, étant donné l’incroyable marque à travers le monde.

«Vous voulez montrer cela, mais il est très difficile de se préparer pour ce match à peu près de notre mieux. Je veux que nous jouions de notre mieux mais ce sont des circonstances très difficiles. “

Lampard a également souligné le pic de blessures comme une autre raison pour aider son cas à se débarrasser des heures de coup d’envoi inutiles et pense que cela ne devrait pas être une question difficile.

“Je suis inquiet parce que dans toute la ligue, les blessures augmentent et les chiffres sont là si la Premier League veut les regarder de près”, a ajouté Lampard.

«C’est match après match, aucune pré-saison, le calendrier est plus serré, tout au long de la saison, il y aura ces patchs très occupés et si nous voulons nous occuper des joueurs et obtenir le produit aussi bien que possible, changez le temps de 12h30.

«Ce n’est pas une conversation difficile pour moi. La quantité de choses que nous avons changées en raison de COVID et du redémarrage du projet, nous devons rechercher le meilleur moyen de le changer. La réponse est donc d’arrêter de parler et d’agir en conséquence. “