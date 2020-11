Goran Huskic, de RETAbet Bilbao Basket, tente de battre Emanuel Cate .

La base américaine Conner Frankamp (23 points et 20 PIR) menait à la Bilbao Arena de Miribilla un retour de l’UCAM Murcia, vainqueur au final clairement par 63-73, ce qui laisse RETAbet Bilbao Basket très touché.

Frankamp est passé d’une première mi-temps manquante et très défaillante à une seconde mi-temps où son équipe, tenant son rythme et son poignet, était très supérieur avec le Roumain Emanuel Cate (12, 6 rebonds et 17), le Dominicain Sadiel Roja (7, 8 et 12) et le Brésilien Augusto Lima (5 blocs) comme meilleurs compagnons du buteur de Wichita (Kansas).

Murcie est passée d’une défaite de 11 points dans la dernière ligne droite du premier quart (17-6) à une victoire de 13 (60-73) peu après la fin. L’équipe basque, pour sa part, reste en position de relégation, seulement devant sa voisine Acunsa GBC par le différentiel de points, avec une seule victoire en neuf matches en Endesa League. À cette séquence, ajoutez deux défaites en compétition européenne.

“ Les hommes en noir ” ont continué dans leur ligne erratique du parcours, malgré un bon début de match. Mais aujourd’hui avec Jaylon Brown accéléré et égaré, il est reparti vivre avec Ondrej Balvin (8, 10, 4 blocs et 15) et Jonathan Rousselle (11).

Au final, le réapparu Jaroslaw Zyskowski (13), l’un des joueurs, a fixé ses numéros, ainsi que Ludde Hakanson et Arnoldas Kulbok, dont le niveau est loin de ce qu’attendaient Alex Mumbrú et son staff technique. Bon début, en revanche, de Goran Huskic (8).

UNE Le superbe triplé de Rousselle Il a ouvert un premier quart-temps totalement local, à la seule exception du triple sur la corne de Di Leo qui minimisait les pertes dans une Murcie qui n’avait marqué que six points jusque-là et qui avait mis près de cinq pour libérer son score.

Zyskowski, le nouveau venu Huskic et trois prises de Balvin en sept minutes, ils ont suivi dans le sillage de leur capitaine pour donner des avantages au Bilbao Basket (8-0, 12-2, 17-6) qui, cependant, ont commencé à alourdir leurs pertes et à visiter des rebonds offensifs.

Dans ce travail de sape dans le panier rival, Cate se démarque, qui a mené le retour de Murcie au deuxième quart-temps jusqu’au 27-30 (partiel 10-24) qui a radicalement changé le crash. Un bon panier de Huskic et un triple sur le klaxon avec lequel Kulboka a rendu la pièce à Di Leo ont permis à l’équipe basque de reprendre l’avantage pour la seconde période (32-30).

UNE deuxième mi-temps qui indiquait davantage le dur combat du deuxième quart, Davis trouvant son chemin vers le panier avec une certaine facilité, plutôt que vers la promenade de Bilbao du premier.

Un premier panier de Balvin a donné aux locaux quatre points de marge, mais ensuite Frankamp est entré en scène pour transformer le crash de manière spectaculaire: avec 11 points d’affilée dans le 0-11 qui a donné à son équipe un avantage déjà estimable (34- 41) qui a tenu presque plein à la fin du troisième trimestre (44-49) après un maximum de neuf (37-46).

Le dernier trimestre n’a pas varié du scénario et Murcie a remporté la victoire sans trop souffrir, au final par dix points (63-73) après une différence maximale de 13 (60-73).

– Fiche technique:

63 – Panier RETAbet Bilbao (17 + 15 + 12 + 19): Rousselle (11), Serron (4), Zyskowski (13), Kulboka (8) et Balvin (8) -en commençant cinq-; Hakanson (3), Jaylon Brown (5), Alex Reyes, Moses (3) et Huskic (8).

Entraîneur: Alex Mumbrú.

73 – UCAM Murcie (9 + 21 + 19 + 24): Frankamp (23), Jordan Davis (10), Sadiel Rojas (7), DiLeo (6) et Lima (6) -partant cinq-; Bellas (2), Townes (6), Jok, Cate (12) et Radovic (1).

Entraîneur: Sito Alonso.

Partiel: 17-9, 32-30 (repos); 44-49 et 63-73 (final).

Arbitres: Arbitres: Joaquín García González, Raúl Zamorano et Óscar Perea. Eliminé par des fautes de Rousselle (m.38).

Incidents: Match de la onzième journée de la Ligue Endesa joué à la Bilbao Arena de Miribilla à huis clos.