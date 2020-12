De la rédaction

Jeudi 24 décembre 2020

L’ancien boxeur américain Frankie Surgeon Randall, chargé d’avoir infligé son premier revers à Julio César Chávez à l’ère professionnelle, est décédé hier, a annoncé son ancien entraîneur, Aaron Snowdell.

«Je viens de recevoir des nouvelles de DeMarcus Randall, le fils de Frankie. Le Seigneur l’a rappelé à la maison. Le chirurgien opère au paradis. Que Dieu réconforte la famille en ces temps difficiles », a déclaré Snowdell sur Facebook.

Sans révéler la cause de sa mort, Frankie Randall, triple champion du monde de la World Boxing Association (WBA) en super léger, est décédé à l’âge de 59 ans. Son fils DeMarcus avait commenté au début de l’année que son père souffrait de démence de boxe et de Parkison, situation pour laquelle il a été admis dans un foyer de soins spéciaux du Tennessee. «Il a une blessure au lobe frontal du cerveau qui affecte sa parole, sa motricité et sa stabilité mentale (…) Je suis sûr que son état s’est aggravé avec le temps. Il a donné sa vie à la boxe et adoré son travail », a-t-il révélé au magazine The Ring.

Randall s’est battu avec des boxeurs de la stature d’Edwin Chapo Rosario, Juan Martín Coggi, Antonio Margarito et Marco Antonio Rubio. Mais l’un des matchs qui l’a catapulté à la célébrité était son combat contre la légende mexicaine. A cette occasion, le 29 janvier 1994, Julio César Chávez arrivait au MGM Grand de Las Vegas avec un record invaincu de 89 victoires et un nul. Bien qu’à la surprise de tous, Randall a remporté la victoire par décision et a même réussi à envoyer le Mexicain sur la toile pour la première fois. Immédiatement, une revanche a été décrétée, mais le titre de ce deuxième épisode est revenu à Chávez. Les deux combattants, en 2004, se sont rencontrés au crépuscule de leur carrière pour la troisième fois. Loin de son apogée, Chavéz bat Randall. Frankie a commencé sa carrière en 1983 et son dernier combat était en 2005. Il a pris sa retraite avec un record de 58 victoires, 18 défaites et un match nul, 42 victoires par KO.