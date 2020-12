Karla Torrijos

Journal La Jornada

Mercredi 9 décembre 2020, p. a12

La récente nomination de la Française Stéphanie Frappart pour arbitrer un match masculin en Ligue des champions européenne est très agréable car elle incite ses homologues mexicains à «continuer à travailler à la recherche d’opportunités similaires. Le problème, c’est qu’il y a tellement de spectacles parce qu’elle est une femme, et non à cause de ses capacités et de son professionnalisme », a commenté l’ex-sifflet Quetzalli Alvarado.

Elle a reçu beaucoup de soutien de l’UEFA car elle a fait un excellent travail, et aujourd’hui elle montre la voie et brise les paradigmes. Je l’ai toujours dit: peu importe que vous soyez un homme ou une femme, tant que vous montrez votre capacité, des opportunités se présenteront, a-t-il ajouté.

Elle a indiqué que les arbitres mexicains pourraient également devenir des juges centraux dans les duels masculins de la Liga Mx et même dans les tournois internationaux, car ils ont beaucoup de capacités, ont les compétences nécessaires et connaissent très bien les règles, ils ont juste besoin de passer les tests physiques, car ils doivent obtenir les mêmes marques de vitesse que les hommes.

Il a déclaré que certains avaient même eu l’occasion de siffler lors de la Coupe du Mexique, organisée avant le tournoi des Guardianes 2020, mais qu’ils étaient toujours en train d’améliorer leur temps.

Le désormais membre de la commission d’arbitrage a mentionné que ledit organe, dirigé par Arturo Brizio, a beaucoup d’ouverture en termes de permettre aux sifflets de première division non seulement de fonctionner comme porte-drapeau, mais aussi de diriger les matchs, mais ici la grande question est : La société est-elle prête à voir une femme comme un juge central?

Elle a expliqué qu’il existe une multitude de jeunes arbitres avec beaucoup de potentiel et un désir de transcender; Cependant, ils n’ont pas encore fait leurs débuts en tant que juges centraux car ils doivent être parfaitement formés, car s’ils commettent une erreur, aussi petite soit-elle, ils les sacrifieront. Ils ne les jugeraient pas de la même manière que leurs homologues masculins, ils ne peuvent donc pas se tromper. Espérons que l’année prochaine, cela peut déjà être une réalité dans notre tournoi.