EDMONTON, Alberta (AP) Les joueurs des Stars de Dallas sur le banc ont crié à leurs coéquipiers: “ Frappez-les! ” cette finale de la Coupe Stanley la plus inhabituelle.

Les Stars bien reposés sont sortis et ont martelé le Lightning de Tampa Bay, le leur prenant pendant deux périodes et comptant sur le gardien Anton Khudobin pour fermer la porte dans le troisième et gagner 4-1 samedi soir pour une avance de 1-0. . Au moment où le talentueux Lightning a commencé, il était trop tard.

«Je ne sais même pas si vous devez prendre une douche après les deux premières périodes, a dit l’entraîneur du Lightning Jon Cooper. Ils sont sortis, ils patinaient et je pense que nous avons probablement plongé un peu nos orteils dans l’eau et les avons regardés patiner un peu.

Le premier match a commencé à ressembler à Dallas quatre jours de congé depuis sa victoire en finale de la Conférence de l’Ouest et à Tampa Bay un seul après avoir remporté l’Est. Les Stars, qui se sont frayés un chemin à travers les séries éliminatoires avec une ténacité de contrôle serré, ont frappé, sachant que le Lightning n’est pas en pleine santé.

«Ils étaient juste au dessus de nous, a dit Yanni Gourde, qui a marqué le seul but de Tampa Bay. Ils étaient au-dessus de nous dès le départ, nous devons donc nous adapter et faire un meilleur travail. ”

Blake Comeau a frappé le défenseur du Lightning de 6 pieds 6 pouces Victor Hedman lors de l’un des premiers quarts de travail, et Joel Kiviranta a écrasé le centre supérieur Brayden Point dans les tableaux pour marquer le premier but de Joel Hanley dans la LNH. Le défenseur Esa Lindell est également entré dans l’action tôt avec Point, le contre-vérifiant et le nivelant sur la glace libre.

«Ce n’est que la composition et l’identité de notre équipe, a dit Comeau. «Je pense que nous jouons notre meilleur hockey lorsque nous sommes engagés émotionnellement, physiquement et que nous nous mettons à l’épreuve avant, en faisant pression sur leur D, et tous les membres de notre équipe ont fait du bon travail. Quand il y a une chance de terminer le coup, vous terminez le coup. ”

Quatre des 25 coups sûrs des Stars en première période étaient sur Point, qui a raté deux matchs en finale de la Conférence Est et joue visiblement dans la douleur. Le centre n ° 2 Anthony Cirelli s’est blessé à la jambe droite lors du sixième match de cette série 48 heures avant le début de celui-ci.

Hanley et Jamie Oleksiak ont ​​poursuivi la tendance des Stars en séries éliminatoires à obtenir des buts des défenseurs, et Kiviranta a marqué à la fin de la deuxième période pour donner un peu de répit. Khudobin a continué de briller lors de ses premières séries éliminatoires en tant que partant, réalisant 35 arrêts souvent spectaculaires.

Khudobin était à son meilleur en effectuant 22 arrêts dans le troisième lorsque le Lightning a retrouvé ses jambes et a battu les Stars 22-2. Il a réussi deux tirs au but et a renforcé ses arguments en faveur du trophée Conn Smythe en tant que joueur par excellence des séries éliminatoires.

“C’est un sport d’équipe, j’ai essayé de ma part, ils ont essayé de faire cette partie, et nous communiquons tous là-bas”, a déclaré Khudobin. “ C’est toujours génial de voir les gars bloquer des tirs et des choses comme ça et nettoyer le devant du filet aussi. ”

Il n’y avait pas de repos pour le Lightning fatigué, qui était un pas lent tôt après avoir échoué à fermer les Islanders de New York en cinq et avoir besoin d’heures supplémentaires pour passer à autre chose. La finale aurait quand même commencé deux jours plus tard alors que la ligue essaie d’accélérer les éliminatoires à bulles et d’attribuer la coupe Stanley, mais elle aurait accumulé 73 minutes d’usure en moins.

Profiter de cela était un point sur lequel les Stars, qui ont fait un premier pas important pour essayer d’user le Lightning, tout comme St. Louis l’a fait à Boston en finale l’an dernier. L’entraîneur Rick Bowness a déclaré que les Stars «savent comment nous devons jouer» pour réussir, et ce style a semblé prendre Tampa Bay au dépourvu.

«Nous avons joué une équipe des Islanders qui s’est un peu reposée et nous nous sommes un peu appuyés sur leur structure, et Dallas semble jouer un peu plus face à nous et nous devons nous en rendre compte, a déclaré le défenseur du Lightning Kevin Shattenkirk.

Bien des choses sont différentes 15 mois depuis que les Bleus ont tout gagné pour la première fois dans l’histoire de la franchise. Dallas tente de remporter son premier titre depuis 1999 et Tampa Bay depuis 2004, bien que ce noyau Lightning ait atteint la finale en 2015.

La série a commencé avec la patinoire de la Coupe Stanley. Pour toute la tradition habituelle de la Coupe, n’accéder à l’arène que lorsqu’une équipe a la chance de la gagner, jouer sans fans a permis à la ligue de la placer au premier plan pour que les joueurs voient littéralement ce pour quoi ils jouent.

La Coupe a été mise de côté après la première période. On pourrait le voir ensuite à la fin de la série.

«Je ne l’ai pas vu, ça n’a pas d’importance», a déclaré Bowness. Tout ce qui compte, c’est le prochain match. … Vous ne pouvez pas vous permettre de penser à ces choses. tout ce à quoi vous pouvez vous permettre de penser, c’est ce qui va suivre. ”

REMARQUES: Le but de Hanley était son premier dans la LNH. … L’attaquant des stars Roope Hintz est parti en troisième période après avoir bloqué un tir. … Jason Dickinson l’a scellé avec un filet vide avec 1:18 à gauche. … Yanni Gourde a marqué le seul but de Tampa Bay et Andrei Vasilevskiy a accordé trois buts sur 19 tirs. … Le capitaine Steven Stamkos blessé a participé à l’entraînement matinal du Lightning et semblait bien patiner. Le directeur général Julien BriseBois a exclu vendredi Stamkos pour le premier match mais a laissé ouverte la possibilité qu’il puisse jouer cette série. … Les Stars sont plus discrets sur l’attaquant blessé Radek Faksa, le défenseur Stephen Johns et le gardien Ben Bishop. Bowness continue de les appeler tous “ inaptes à jouer ”.

SUIVANT

Le deuxième match aura lieu lundi soir à 20 h HAE. Les équipes 2-0 en finale ont remporté 46 victoires sur 51.

—

Plus AP NHL: https://apnews.com/NHL et https://twitter.com/AP-Sports