Lors de la disponibilité médiatique de mardi, Taylor Rooks de Bleacher Report a posé une question simple au garde des Raptors Fred VanVleet: “Comment allez-vous?” Il a probablement parlé pour de nombreux joueurs de la NBA avec ses premiers mots.

“Euh, je suis un peu partout”, a déclaré VanVleet.

Même si les équipes continuent de se battre pour avoir l’opportunité de remporter le championnat NBA 2019-2020, elles ne se concentrent pas uniquement sur le basketball. Des joueurs tels que LeBron James, Chris Paul, Jaylen Brown et George Hill ont exprimé leur indignation ces derniers jours après le tournage de Jacob Blake à Kenosha, Wisc., Ce week-end.

Une vidéo diffusée dimanche soir montrait Blake, un homme noir de 29 ans, se faisant tirer à plusieurs reprises dans le dos par des policiers alors qu’il tentait de monter dans son SUV. Les trois enfants de Blake, âgés de 3, 5 et 8 ans, auraient été à l’intérieur du véhicule. L’avocat de la famille Blake, Ben Crump, a déclaré que Blake était paralysé et qu’il “faudrait un miracle” pour qu’il marche à nouveau.

VanVleet a refusé de discuter de la prochaine demi-finale de la Conférence Est des Raptors au début de sa session médiatique. Au lieu de cela, il a parlé de manière réfléchie et passionnée de la fusillade de Blake et de son impact sur lui.

“C’est beaucoup à assumer. Je pense que nous ne pouvons pas sous-estimer le traumatisme que nous subissons quotidiennement à partir de nos téléphones et de regarder ces vidéos”, a déclaré VanVleet. «Vous regardez un gars se faire tirer dessus devant toute sa famille, puis juste en dessous de cette vidéo, il y a quelqu’un qui dit: ‘Eh bien, hé, il aurait dû juste écouter la police.’ Vous prenez tout cela, que vous l’enregistriez ou non, que vous réalisiez ou non ce que vous regardez. Vous prenez cela en compte. …

«Vous commencez presque à vous remettre en question. Comme, ‘Merde, peut-être qu’il devrait écouter,’ et vous commencez à réfléchir. Ensuite, vous revenez à la réalité, comme, ‘Non, ce n’est pas juste. C’est beaucoup d’émotions à ressentir. “

Fred VanVleet n’a répondu à aucune question sur le basketball et n’a parlé que de Jacob Blake. Il était incroyablement attentionné et visiblement émotif – alors je lui ai simplement demandé comment il allait. pic.twitter.com/9gSaFf4Bc4 – Taylor Rooks (@TaylorRooks) 25 août 2020

Le garde de 26 ans a déclaré aux journalistes que les Raptors avaient tenu une réunion d’équipe avant l’entraînement de mardi et ont parlé des mesures qu’ils pourraient prendre – y compris la possibilité de boycotter le premier match contre les Celtics.

“Nous savions que venir ici ou ne pas venir ici n’empêcherait rien, mais je pense qu’en fin de compte, jouer ou ne pas jouer met la pression sur quelqu’un”, a déclaré VanVleet. “Donc, par exemple, cela s’est produit à Kenosha, Wisc., Si j’ai raison? Serait-ce bien si, dans un monde parfait, nous disions tous que nous ne jouons pas, et le propriétaire des Milwaukee Bucks – ça va S’il intervient et met la pression sur le bureau du procureur de district, le procureur de l’État, les gouverneurs et les politiciens là-bas pour qu’ils apportent de réels changements et obtiennent justice.

“Je sais que ce n’est pas si simple. Mais, à la fin de la journée, si nous voulons nous asseoir ici et parler de faire des changements, alors à un moment donné, nous devrons mettre nos cinglés en jeu et mettre quelque chose en place à perdre, plutôt que juste de l’argent ou de la visibilité. Je ne parle que de l’aspect médiatique. C’est sensationnel. Nous en parlons tous les jours. C’est tout ce que nous voyons, mais cela me semble être une grosse tétine. “

VanVleet a noté qu’il avait ressenti un sentiment de “remords du survivant” en raison de son statut et de sa richesse en tant que joueur de la NBA, mais il a ajouté que les athlètes et artistes noirs ne peuvent pas être les seuls à vouloir prendre position sur l’injustice raciale et la brutalité policière.

“Comme, à quel moment ne devons-nous plus en parler?” Dit VanVleet. «Allons-nous demander des comptes à tout le monde, ou nous allons simplement mettre les projecteurs sur les Noirs, les athlètes noirs ou les artistes et dire:« Que faites-vous? Que contribuez-vous à votre communauté? ligne?’

«Et puis nous aussi, nous devons aussi assumer nos responsabilités. Par exemple, à quoi sommes-nous prêts à renoncer? Est-ce que nous en donnons vraiment… à propos de ce qui se passe, ou est-ce juste cool de porter« Black Lives Matter »sur la toile de fond, ou porter un T-shirt? Genre, qu’est-ce que cela signifie vraiment? Est-ce que ça fait vraiment quelque chose? “

Toronto jouera à Boston jeudi (18 h 30 HE, ESPN).