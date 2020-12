Mis à jour le 23/12/2020 14h10

Feu libre apporte plus de nouvelles après l’événement dédié à Cristiano Ronaldo. Pour la semaine de Noël, le développeur Garena propose des choses sympas comme l’incubateur 3 en 1, la recharge Sphere et la recharge Gloo, des réductions saisonnières et la roue chanceuse.

L’horaire hebdomadaire de Feu libre Cela commence aujourd’hui, 23 décembre, jusqu’à mardi 29. Ne manquez pas l’occasion de ramener chez vous les cosmétiques de Noël et les installations offertes par le système pour améliorer votre personnage.

Mercredi 23 décembre: Incubateur 3-en-1 et recharge Sphère. Jeudi 23 décembre: Roulette chanceuse, rabais de saison et boîte à cloche d’hiver. Vendredi 24 décembre: rabais Royale du jour et Recharge Gloo. Samedi 25 décembre : Remise sur le pack de médailles Lundi 27 décembre: Recharge du véhicule et accès anticipé Chrono Mardi 28 décembre: Magic Roulette, Remise: Legendary Warriors et précommande Elite Pass

☃️📝L’AGENDA HEBDOMADAIRE ARRIVÉ📝☃️ La semaine est pleine d’excitation et de CONTENU TRÈS FESTIF POUR VOUS! 😱❄️ L’incubateur 3 en 1 est là, profitez de la recharge Sphere et de la recharge Gloo, profitez des incroyables réductions de saison Season et transformez LA ROULETTE DE LA CHANCE! 🤶📣 pic.twitter.com/0Z0QiKuPZA – Free Fire LATAM 💫 (@freefirelatino) 22 décembre 2020

Feu libre est un jeu développé par 111 Dots Studio et édité par Garena. Vous pouvez y jouer sur les systèmes d’exploitation Android et iOS d’Apple. En 2019, le titre a obtenu la marque du jeu mobile le plus téléchargé au monde.

FREE FIRE X ONE-PUNCH MAN

La confirmation était une question de temps, après la découverte de dataminers en Feu libre divers éléments relations avec Homme à un coup de poing. Parmi les nombreuses choses qui ont été divulguées, nous avons eu accès à un mur gloo avec la pose de Saitama, des skins liés aux armes et des émoticônes inspirées du travail de One.

«Une collaboration entre Homme à un coup de poing et le jeu Battle Royale Feu libre aura lieu à partir de janvier 2021! Les costumes et les éléments du jeu sont désormais disponibles », lit-on dans le tweet de @opm_anime, également partagé par le compte officiel Free Fire.

SUIVEZ LE PODCAST DE DEPOR PLAY

Écoutez “DeporPlay” sur Spreaker.