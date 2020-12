Mis à jour le 12/03/2020 à 09:40

Feu libre, le Battle Royale développé par Garena, a du nouveau matériel pour la communauté. Le nouvel agenda hebdomadaire est déjà activé, nous vous informons donc de l’actualité qui sera disponible jusqu’au 8 décembre. Ne manquez rien!

La semaine de Feu libre Il est marqué par l’accès aux Black Wings, un accessoire qui correspond à la peau du même nom. À cela s’ajoute que l’atelier de Shani bénéficiera de réductions sur les aspects animaux, entre autres.

Mercredi 2 décembre: Rabais Joyeuses Fêtes et Caja TierraJeudi 3 décembre: Bienvenue à la recharge de décembre.Vendredi 4 décembre: Discount Fair et Death Bearer DiscountSamedi 5 décembre: ailes noires disponiblesMardi 8 décembre: remise sur la peau des animaux et l’atelier de Shani

À ces nouvelles dans Feu libre, le nouveau Elite Pass «Spirits of Oblivion» mérite d’être ajouté. Une fois que vous avez entré le titre, toutes les informations disponibles apparaîtront afin que vous puissiez accéder au pass.

Vous l’avez demandé! 🤩 Nous l’apportons! 😱 ALAS NEGRAS bientôt disponible! Combinez l’apparence de Black Wings et de son sac à dos Shadow Wings et descendez sur les champs de bataille ✨ pic.twitter.com/RHY4IgPInh – Free Fire LATAM 💫 (@freefirelatino) 1 décembre 2020

Feu libre est un jeu développé par 111 Dots Studio et édité par Garena. Vous pouvez y jouer sur les systèmes d’exploitation Android et iOS d’Apple. En 2019, le titre a obtenu la marque du jeu mobile le plus téléchargé au monde.

Le 19 décembre est une date importante pour tous les joueurs de Feu libre, le Battle Royale développé par Garena. Operation Chrono est le nouvel événement qui génère l’intrigue dans la communauté. Nous vous disons ce que l’on sait à ce jour.

La Opération Chrono de Feu libre il se déroule dans un univers futuriste. Trois images publiées par le compte Free Fire India montrent divers secteurs d’une ville sombre et dominée par la technologie.

La communauté de Feu libre Il espère que Garena proposera un nouveau personnage pour l’événement Operation Chrono, ainsi que des thèmes ou des objets connexes.

