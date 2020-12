Mis à jour le 28/12/2020 15:28

Feu libre, Garena’s Battle Royale, aura de nouvelles armes et une nouvelle carte dans sa prochaine mise à jour pour la nouvelle année. Nous vous expliquons en quoi consiste le patch et les nouveautés qui arriveront dans les jeux à partir du mois prochain.

Le développeur de Feu libre va remasteriser les Bermudes. La scène sera disponible en mode Battle Royale classique et dans les matchs classés début 2021. À cela s’ajoutent quatre nouveaux domaines, ainsi que des améliorations visuelles et des performances du serveur.

La nouvelle arme qui viendra Feu libre d’ici 2021, ce sera La Gudaña, qui sera disponible dans les jeux en même temps que la nouvelle carte avec le téléchargement de la mise à jour. À cela s’ajoutent de nouvelles mécaniques de combat pour Battle Royale et Squad Duels.

Pièce Feu libre Il sera disponible à partir du 1er janvier 2021, en fonction de l’avancement de la page du jeu vidéo sur Twitter. Espérons que cela plaira à toute la communauté.

Feu libre est un jeu développé par 111 Dots Studio et édité par Garena. Vous pouvez y jouer sur les systèmes d’exploitation Android et iOS d’Apple. En 2019, le titre a obtenu la marque du jeu mobile le plus téléchargé au monde.

FEU GRATUIT | Émulateur BlueStacks

Bluestacks est l’un des émulateurs les plus utilisés et les plus populaires parmi les joueurs de Feu libre. Maintenant oui, passons aux étapes de Feu libre pour jouer sur PC en utilisant Bluestacks.

Étape 1: Téléchargez et installez l’émulateur BlueStacks depuis son site officiel. Vous pouvez cliquer ici pour visiter le site Web.

Étape 2: Après avoir installé l’émulateur, les utilisateurs peuvent ouvrir Google Play Store et rechercher «Free Fire».

Étape 3: Ils peuvent choisir le titre et appuyer sur le bouton «Installer». Une fois le processus d’installation terminé, les joueurs peuvent profiter de Free Fire sur leur PC.

