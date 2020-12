Mis à jour le 16/12/2020 à 17:18

Les choses sont mises à jour sur Feu libre. Après une semaine assez intense, et maintenant aux portes de l’opération Chrono, le développeur Garena a publié l’agenda hebdomadaire avec toutes les activités du 16 au 22 décembre.

«Nous disons au revoir à l’incubateur Legendary Warriors pour accueillir le nouveau samedi! Et demain … Roulette magique aux particularités cybernétiques! », Lit la publication de Feu libre Sur Twitter.

Nous devons mettre en évidence la Magic Roulette avec les aspects cybernétiques spéciaux, afin que vous puissiez améliorer l’apparence de votre avatar dans Feu libre.

Mercredi 16 décembre: Magic Roulette: Cyber ​​Bounty Hunter et rabais hivernal sur divers articles du magasin.Jeudi 17 décembre: Emote Reload et Mr. Wagger Discount.Vendredi 18 décembre: Coureur de nuit.Samedi 19 décembre: Nouvel incubateur et remise dans Cosmic Bounty Hunter.Lundi 21 décembre: Boutique de cadeaux et rechargement de machettes.Mardi 22 décembre: Remise sur les armes Royale Thompson et le trésor de tissus.

Les joueurs de Feu libre Vous devez garder à l’esprit qu’à partir du 19 décembre les missions commenceront et gagneront les nouveaux éléments que l’Opération Chrono offrira, dont l’image principale est Cristiano Ronaldo.

FEU GRATUIT | Homme à un coup de poing

Feu libre, la Battle Royale développée par Garena, se poursuit avec les collaborations. Alors que les joueurs apprécient le nouveau contenu d’Opération Chrono, Free Fire prépare déjà le crossover avec One-Punch Man.

Garena n’a pas officialisé la collaboration de Feu libre avec Homme à un coup de poing, un webcomic japonais d’action et de comédie populaire, créé par l’artiste One en 2009. Cependant, le site brésilien Free Fire News a trouvé du matériel lié à l’histoire de Saitama.

One-Punch Man fuit dans Free Fire

Un signe de collaboration future Feu libre x One-Punch Man c’est ce mur gloo qui «a été retrouvé dans les archives de Feu libre». Le dessin représente Saitama avec son costume caractéristique sur fond rouge et s’intitule «Careca de capa» (Chauve avec une cape, en portugais).

One-Punch Man fuit dans Free Fire

