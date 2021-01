Mis à jour le 01/01/2021 à 18h21

Il y a quelques jours à peine, Feu libre a conclu un accord commercial avec Cristiano Ronaldo pour créer un nouveau contenu esthétique. En 2020, nous avons vu plusieurs campagnes dans la Battle Royale comme la Casa de Papel.

Eh bien, 2021 commence avec un nouveau Season Pass appelé Spectral Squad. Grâce à une déclaration, ils ont partagé les détails de ce contenu supplémentaire, y compris les récompenses.

C’est un Battle Pass qui se déroule dans un futur proche où les spectres attaquent. Les protagonistes de cette histoire sont Huge et Enid, qui doivent traquer les spectres pervers, en particulier celui qui traque les villes.

Calendrier de contenu Free Fire pour début 2021

Vendredi 1 janvier: Nouveau Pass Elite: Spectral Squad et Discount Royale du jour.Samedi 2 janvier: Magic Roulette: Alpha Megalodon et Emote Reload x5Lundi 4 janvier: Remise du Nouvel An.Mardi 5 janvier: Recharge de requin et boîte de résolution du nouvel an

Les récompenses Spectral Squad incluent des tenues spectrales, une boîte Ghostbusters, une table Spectral Squad, des armes Battle Pass et une moto à thème.

“Les survivants qui cherchent à devenir des chasseurs de fantômes peuvent passer par des années d’entraînement mental et physique rigoureux, ou ils peuvent sauter dans le Free Fire Spectral Squad Elite Pass lorsqu’il sera disponible le 1er janvier 2021”, détaille Garena sur le contenu du jeu. .

