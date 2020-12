Mis à jour le 25/12/2020 14:23

Feu libre C’est l’un des Battle Royale du moment pour les téléphones portables. Le développeur Garena n’a pas étendu le jeu vidéo pour d’autres consoles, vous serez donc condamné à toujours avoir un téléphone portable à proximité … jusqu’à présent.

Il existe des moyens de jouer Feu libre sur PC. Vous pouvez utiliser les émulateurs Google Play pour que le système d’exploitation Windows 10 fonctionne comme un «smartphone» et ainsi accéder à tous ces titres exclusifs pour Android et iOS.

Aujourd’hui, nous allons vous apprendre à utiliser Bluestacks, un émulateur facile à télécharger pour ceux qui veulent jouer Feu libre dans l’ordinateur. Vous pouvez également utiliser d’autres NOX Player, MEmu Play, GameLoop et plus, les étapes sont presque toujours les mêmes.

Bluestacks est l’un des émulateurs les plus utilisés et les plus populaires parmi les joueurs de Feu libre. Il est largement utilisé pour les fonctionnalités qu’il propose:

Instance multiple pour exécuter plusieurs applications en même temps Mode Eco pour optimiser l’utilisation du PC lors de l’exécution de plusieurs applications Traduction en temps réel Macros pour enregistrer et rejouer des actions avec une seule touche Commandes intelligentes: verrouiller / relâcher le curseur automatiquement dans le tir de gamesScript pour automatiser les tâches répétitives dans le jeu.

Maintenant oui, passons aux étapes de Feu libre pour jouer sur PC en utilisant Bluestacks.

Étape 1: Téléchargez et installez l’émulateur BlueStacks depuis son site officiel. Vous pouvez cliquer ici pour visiter le site Web.

Étape 2: Après avoir installé l’émulateur, les utilisateurs peuvent ouvrir Google Play Store et rechercher «Free Fire».

Étape 3: Ils peuvent choisir le titre et appuyer sur le bouton «Installer». Une fois le processus d’installation terminé, les joueurs peuvent profiter de Free Fire sur leur PC.

FEU GRATUIT | Agenda hebdomadaire

Mercredi 23 décembre: Incubateur 3-en-1 et recharge Sphère. Jeudi 23 décembre: Roulette chanceuse, rabais de saison et boîte à cloche d’hiver. Vendredi 24 décembre: Rabais Royale du jour et recharge Gloo. Samedi 25 décembre : Remise sur le pack de médailles. Lundi 27 décembre: Recharge du véhicule et accès anticipé Chrono Mardi 28 décembre: Magic Roulette, Remise: Legendary Warriors et précommande Elite Pass

SUIVEZ LE PODCAST DE DEPOR PLAY

Écoutez “DeporPlay” sur Spreaker.