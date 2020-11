▲ Le quintette de Monterrey a remporté le titre pour la troisième fois de son histoire.Photo prise de @Fuerza_Regia

De la rédaction

Journal La Jornada

Vendredi 20 novembre 2020, p. a42

Il n’y avait pas besoin d’un cinquième match et l’équipe de Fuerza Regia a remporté le titre de la Ligue nationale de basket-ball professionnel en battant les Aguacateros de Michoacán 91-78 pour sceller la série finale 3-1.

C’était le troisième titre du quintette de Monterrey de son histoire, bien que cette fois d’une manière différente sans spectateurs au gymnase Nuevo León Independiente en raison de la pandémie de Covid-19.

Les titres précédents ont été décernés lors de la saison 2016-2017 lorsqu’ils ont battu les Soles de Mexicali et les Capitanes en 2019.

Joseph Ávila, qui était le joueur le plus utile, a obtenu le score le plus élevé pour la cause royale avec 17 points, six rebonds et trois passes, accompagné de Gustavo Aguirre qui a contribué 13 points et Paul Stoll, 11 ans.

Rodney Green (24), Donald Sims (15) et Jerome Meyinsse (13) se sont démarqués pour les Avocados.

L’équipe locale était toujours en haut du tableau d’affichage avec une avance de 12 points au premier quart et est allée à la pause 43-31

Au retour, l’offensive de la Fuerza Regia a continué de dominer à volonté (66-56) pour sceller la victoire de façon écrasante (91-78) pour célébrer le titre en grand.

Pour l’entraîneur Francisco Olmos, cela représentait la quatrième finale en cinq saisons avec l’équipe de Monterrey et son troisième trophée de champion.

Le troisième est venu était le message accompagné d’une vidéo avec laquelle les trois fois champions ont célébré avec les fans sur les réseaux sociaux.

Sans garder une distance saine, peu de joueurs masqués, levant les bras avec des trophées, les tout nouveaux monarques ont célébré avec une vive acclamation entre eux, l’entraîneur et les managers de la National Professional Basketball League.