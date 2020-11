“Nous nous sommes améliorés, mais nous sommes à des années-lumière des autres communautés”, déclare Santiago Tuero, qui a joué dans le prolongement de son club: “Il y a quatre ans, il n’y avait pas de championnat dans les Asturies. Pour être promu deuxième avec Rodiles, j’ai dû jouer dans la ligue cantabrique ». Maintenant, avec deux équipes dans la catégorie et douze dans la ligue régionale, Tuero estime qu’il est temps que la Fédération asturienne fasse sa part. “Nous avons créé la ligue Rodiles Sport, pour les jeunes et les jeunes, mais maintenant je pense que la fédération devrait prendre le relais.”

Un autre objectif, selon l’entraîneur de Rodiles, est la mise en place d’équipes de futsal féminines asturiennes dans toutes les catégories. Santiago Tuero estime que l’exemple de son club, ou Lada Langreo, peut servir à attirer plus de joueurs. En fait, il considère que l’un des problèmes de son rival aujourd’hui est que: «Quand nous sommes montés, je ne pouvais pas faire venir des joueurs d’autres équipes et la même chose arrive à Lada. Lors de la première saison à Segunda, nous avons perdu dix matchs de suite, mais cela nous a aidés à nous améliorer. Donc, même si les résultats sont mauvais, ils ne doivent pas s’effondrer. ”

C’est le même avis que son collègue, Francisco López, Fran, qui pour le moment n’a pas vu ses joueurs démoralisés par les défaites avec un glissement de terrain: «Ils le prennent bien. On avait déjà parlé du saut de catégorie comme épouvantable. Nous sommes passés de tout cela l’an dernier à jouer avec des équipes bien supérieures ». Une autre caractéristique de la compétition contribue à cet abîme: «La saison dernière, les temps étaient de 25 minutes sur un chronomètre et maintenant ils sont 20 sur un chronomètre arrêté, ce qui signifie souvent jouer 40 minutes. Et les jeunes le remarquent physiquement ».

Entraîneur Lada Langreo

Fran tient à souligner le soutien du club, «à cent pour cent. Nous sommes la seule équipe du club à s’entraîner. La seule chose qu’ils nous demandent, c’est que nous portions dignement le nom de la Lada, même s’il est perdu ». Et il souligne qu’il n’est que le chef visible d’un staff d’entraîneurs composé de Héctor Vide, Javi Tena et Álvaro de San José. “Toutes les décisions sont prises en commun.” Selon Fran, l’un des inconvénients du recrutement de joueurs “est qu’ils veulent tous jouer au football 11. Et, bien sûr, il n’y a pas de frais ici, contrairement à d’autres communautés.” Quelque chose qui ne réduit pas le niveau de demande: “On s’entraîne quatre jours par semaine, en plus du jeu, et tout le monde travaille ou étudie.”