Gabriel Costa a remis Colo Colo dans le jeu. L’équipe «Cacique», qui se bat cette saison pour rester dans la plus haute division du football chilien, avait subi un coup dur de Coquimbo Unido. Cependant, l’attaquant national a semblé placer 1-1 sur le tableau de bord.

À la 19e minute du concours, le 24e jour du championnat national, Diego Vallejos a ouvert le compte du «Pirate». Cependant, la joie du visiteur au stade monumental David Arellano n’a pas duré longtemps car la réponse est venue avec l’intervention de l’extrême de l’équipe péruvienne.

Pablo Solari, un jeune de Colo Colo, a profité de la vitesse pour battre le centre Nicolás Berardo sur le côté droit du terrain. Le joueur de la boîte «albo» a relevé la tête et a placé l’ancien Sporting Cristal dans une bonne position pour résoudre de la meilleure façon pour les locaux.

Gabriel Costa a reçu la passe et a contrôlé le ballon à l’intérieur de la grande zone. De plus, l’Uruguayen nationalisé était sous la pression de Gaspar Iñíguez. Malgré la difficulté, l’ancienne Alianza Lima a terminé en force au centre du but pour mettre l’égalité sur le tableau de bord et vaincre les arrières de Coquimbo Unido.

Grâce à la conquête de «Gabi», la boîte de colocolino quitte la zone de relégation directe et le casier des éliminatoires pour la permanence. Avec 31 unités, provisoirement, le «Cacique» est à la place du salut, même s’il reste encore des matchs à venir pour conclure la saison de football chilien.