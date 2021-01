Gabriel Mercado joue depuis mi-2019 dans le Al Rayyan SC (Qatar) et, d’après ses récentes déclarations, il semble qu’il y restera longtemps. Quoi qu’il en soit, pour l’instant, il a un contrat jusqu’au 30 juin 2021. Le défenseur argentin de 33 ans a parlé de son avenir et a également rappelé son temps à rivière.

“Je ne ferme jamais la porte à quoi que ce soit, et dans le football, on ne sait jamais ce qui peut arriver. J’ai toujours été une personne qui croyait au travail et à l’effort au jour le jour. J’ai un contrat jusqu’au milieu de l’année, et la réalité est qu’ici, avec ma famille, nous sommes super à l’aise. Ma fille est très heureuse. C’est un pays où les gens vivent très bien, et au milieu d’une pandémie, ils vivent très tranquillement ici. Les cas de coronavirus par jour sont très peu nombreux et tout est super contrôlé », a-t-il dit.

Bien qu’il ait précisé qu’il n’avait reçu aucune proposition de retour au football argentin, Marché a exprimé son souhait de continuer Qatar. “Ici, il n’y a pas de vols, il n’y a pas d’insécurité et nous sommes très calmes. Je peux dormir avec la porte ouverte, cela n’existe nulle part. Et tout cela me fait profiter de la vie et du football aujourd’hui. Quand mon contrat prend fin Je ne sais pas ce qui va se passer, mais si ce club me donne la chance de continuer ici, j’adorerais continuer. Mais je ne sais toujours pas, et depuis l’Argentine, personne ne m’a appelé non plus jusqu’à présent. Nous devons attendre “, a-t-il analysé dans une interview avec” La Page Millionaire “.

En ce sens, “Gaby” a reconnu qu’elle est attentive lorsqu’elle marche rivière. “Je suis en permanence le présent de rivière. Parfois, le décalage horaire me tue pour voir les matchs complets, mais le lendemain, je regarde toujours les résumés et les nouvelles pour voir comment l’équipe a fait. Je suis toujours re-connecté avec ce qui y vit. C’est une équipe qui continue de me donner satisfaction, et je partage ses joies et ses peines comme si c’était une de plus. Et je dis cela parce que je suis désolé, je n’essaye pas de vendre de la fumée. C’est ainsi que je l’ai transmis aux garçons qui sont encore dans le club, ou quand je parle avec Marcelo (Galant), ou avec un entraîneur physique ou un kinésiologue. Ils savent que je suis toujours en attente », a-t-il déclaré.

“Nous sommes un très beau groupe rivièreMalgré le fait que presque tous les joueurs se trouvent dans différentes parties du monde, nous sommes toujours connectés, et dans le football, il n’est pas facile de s’entendre avec autant de bonnes personnes avec de si bonnes valeurs et en même temps d’accomplir des choses importantes. Tout s’est déroulé à merveille et en même temps, ils ont travaillé très dur. Et oui, le groupe manque énormément. Nous avons apprécié chaque voyage, chaque concentration, chaque séance d’entraînement et chaque match », se souvient-il. Marché.

Dans le même temps, il a reconnu qu’il restait en contact avec Galant. “De temps en temps, j’échange des messages avec Marcelo pour un anniversaire ou pour une question que nous considérons comme importante. Il sait que je suis une personne très respectueuse, que je n’aime pas déranger les gens, mais de temps en temps nous nous envoyons. Et j’ai des contacts avec les employés du club. et les membres du personnel d’entraîneurs aussi, je leur envoie toujours de bonnes vibrations », a-t-il déclaré.

Enfin, il a évoqué Gonzalo Montiel. “Je connaissais un peu Gonzalo, parce que dans sa jeunesse, il s’entraînait beaucoup avec nous. J’ai vu toute sa croissance. Au début, il était un marqueur central comme j’étais aussi au début de ma carrière. On pouvait déjà dire qu’il était un garçon avec une énorme personnalité. , très respectueux, et cela me donne une grande joie de voir comment il grandit année après année. C’est impressionnant de voir comment il s’est consolidé en rivière accomplir des choses importantes “, a-t-il complété Marché.