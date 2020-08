C’est un tournoi spécial, joué dans des conditions jamais vues auparavant et dans lequel l’incertitude sur ce qui peut arriver prévaut. Il US Open 2020 Il se jouera dans une bulle de santé, sans public dans les tribunes, après des mois où les joueurs de tennis ont été sans compétition et avec un changement dans les courts qui, selon les avis de tous les joueurs, sont nettement plus rapides que dans années précédentes. Ce qui a été vu lors du tournoi de Cincinnati 2020 semble avoir éclairci l’esprit de nombreux fans, qui dans le tournoi masculin donnent comme grand favori à Novak Djokovic, mais l’égalité entre les femmes signifie qu’il n’y a pas de candidat clair au-dessus des autres, pas même Serena Williams, comme il ressort des cotes de certains des bookmakers les plus importants, tels que bet365.

Analyser les prévisions autour de l’événement masculin, le favoritisme clair accordé à un Novak Djokovic avec des honoraires presque insultants pour leurs rivaux. La démonstration de puissance que le Serbe a faite cette semaine, battant tous ses rivaux sans afficher son meilleur niveau et surmontant l’inconfort physique, fait l’unanimité sur sa prééminence sur les autres. Dominique Thiem a perdu de l’avance après sa défaite retentissante contre Krajinovic, tandis que Milos Raonic s’infiltre parmi les meilleurs favoris, où il y a aussi de la place pour Alexander Zverev et Roberto Bautista.

L’histoire à succès derrière lui Andy Murray gagner une place dans le top 10 des favoris pour le titre, où aucun nom comme Denis Shapovalov, Marin Cilic ou Álex de Miñur. La bonne performance de l’année dernière Matteo Berrettini il ne suffit pas d’être perçu comme un candidat clair, car bien qu’il soit parmi les 10 favoris, il le fait avec un quota très élevé, comme c’est le cas Andrey Rublev. C’est lui Top 10 des favoris pour le titre à l’US Open masculin 2020:

Novak Djokovic: 1,72

Daniil Medvedev: 7

Dominique Thiem: 9,50

Stefanos Tsitsipas: 9,50

Milos Raonic: 17

Alexandre Zverev: 26

Roberto Bautista: 29

Andrey Rublev: 41

Matteo Berrettini: 51

Andy Murray: 67

Concernant le tournoi féminin, il faut noter que l’absence de plusieurs top-10 n’a fait qu’élargir l’éventail des candidats et même pas la présence d’une légende comme Serena Williams il sert à renforcer son net favoritisme, après la faiblesse constatée les semaines précédentes à Lexington et à Cincinnati. Malgré cela, l’Américain mène la liste des favoris, dans laquelle Naomi Osaka et Karolina Pliskova ils sont bien placés. En outre, Victoria Azarenka prend le crédit des fans après sa grande performance cette semaine à Cincinnati, affichant le même quota que Johanna Konta, Sofia Kenin et Garbiñe Muguruza.

Les deux finalistes en Australie ne sont pas perçus comme des candidats clairs et surpassent à peine des noms comme Petra Kvitova, Madison Keys, Elise Mertens ou Aryna Sabalenka. Il faut mentionner le tarif très abordable, de 34 euros au pari euro, qui présente Cori Gauff, malgré sa jeunesse flagrante et son inexpérience. Il est surprenant qu’un triple vainqueur du Grand Chelem, tel quel Angélique Kerber, est soulagé à des positions très arrières dans cette liste, payant sa victoire à 41 euros au pari euro, voyant plus vraisemblablement le succès de Jennifer Brady, Anett Kontaveit ou Elena Rybakina. Voici le top 10 des favoris pour le titre à l’US Open féminin 2020:

Serena Williams: 5,50

Naomi osaka: 7

Karolina Pliskova: 13

Victoria Azarenka: 19

Sofia Kenin: 19

Johanna Konta: 19

Garbiñe Muguruza: 19

Madison Keys: vingt et un

Petra Kvitova: vingt et un

Elise Mertens: vingt et un