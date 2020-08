Eh bien, c’était amusant, non? La date limite des échanges de la MLB 2020 était étonnamment pleine de nouvelles, de notes, de rumeurs et d’offres. Et, pendant au moins un petit moment, les choses semblaient normales.

Sauf, bien sûr, que la date limite a été reportée au 31 août à partir du 31 juillet en raison de la pandémie de coronavirus, et environ une heure avant la date limite, on a appris que les matchs des Mariners-A les 1er et 2 septembre avaient été reportés car Oakland a traité des problèmes de COVID-19.

Donc, aussi normal que possible, au moins.

PLUS: Suivi des délais commerciaux de la MLB 2020

Une chose qui est tout à fait normale: le plein impact des accords conclus avant la date limite des échanges lundi ne se fera pas sentir avant au moins quelques années, lorsque nous découvrirons si les prospects échangés se transforment en grands ligueurs. Alors que nous classons les équipes en gagnants et perdants aujourd’hui, nous cherchons principalement quelles équipes se sont le plus aidées pour 2020, avec quelques contributions des classements et des rapports sur les perspectives traitées.

Et c’est parti.

Gagnants

Padres

Pourquoi ils sont ici: Les Padres ont amélioré à peu près toutes les facettes de leur alignement dans la ligue majeure au cours des derniers jours, ajoutant Mike Clevinger à la rotation, Trevor Rosenthal et d’autres à l’enclos des releveurs, Austin Nola / Jason Castro derrière le marbre et Mitch Moreland et Greg Allen au banc. . Ils ont échangé de nombreux prospects, mais ont tout de même réussi à conserver six de leurs sept meilleurs espoirs dans le Top 100, selon le classement de Baseball America. Leur système était classé n ° 2 au classement général en termes de talent, donc ils avaient certainement des joueurs à traiter. J’adore ces quelques jours pour les Padres.

Geais bleus

Pourquoi ils sont ici: Les Blue Jays ont été une histoire amusante cette année, et ils ont ajouté une paire de pichets haut de gamme à leur rotation. Pas que quiconque me le demande, mais j’adore ces deux acquisitions à court terme. Les deux pourraient avoir un impact important sur leur poussée en séries éliminatoires. Les deux sont des agents libres après la saison, mais aucun des deux ne coûte cher. Excellente idée pour 2020; apporter des améliorations à plus long terme pendant l’intersaison. Jonathan Villar était également un excellent pick-up polyvalent et Ross Stripling est un ajout de qualité au personnel de lanceurs.

Comme

Pourquoi ils sont ici: Ce fut une excellente saison pour les A, qui sont à peu près enfermés dans une place en séries éliminatoires à ce stade. Ils ont choisi une paire de vétérans des rivaux de l’AL West, le partant gauche Mike Minor des Rangers et le gant polyvalent Tommy La Stella des Angels. Minor a été décevant (5,60 MPM), mais il a été très bon l’an dernier (3,59 MPM, All-Star hochement de tête). La Stella, qui peut jouer deuxième, troisième et premier, a connu une saison 2019 révolutionnaire et a obtenu 130 OPS + pour les anges en 2020 avant l’échange.

Marlins

Pourquoi ils sont ici: Les Marlins n’ont pas fait les séries éliminatoires depuis 2003, et ils n’ont pas obtenu beaucoup de production de leur champ extérieur. Entrez Starling Marte. Il n’était pas surprenant que les Diamondbacks soient prêts à le déplacer, mais c’était un peu surprenant que les Marlins soient l’équipe à offrir la meilleure offre. Cet accord a été signalé quelques minutes après l’accord Jonathan Villar – échangé aux Blue Jays – et cela semblait déroutant, jusqu’à ce que nous apprenions qu’Isan Diaz revenait, après s’être initialement désisté en raison de problèmes de COVID-19. C’est comme un ajout de bonus de délai d’échange.

Rouges

Pourquoi ils sont ici: J’adore l’ajout d’Archie Bradley à un enclos qui a besoin d’aide. Brian Goodwin est aussi un bon pick-up.

Dodgers

Pourquoi ils sont ici: Ils n’ont pas eu Lance Lynn, mais avaient-ils vraiment besoin de Lance Lynn? C’est probablement le seul club de baseball qui puisse dire cela, mais c’est bien pour eux de ne pas payer trop cher pour une mise à niveau marginale.

Phillies

Pourquoi ils sont ici: L’enclos des releveurs était horrible au cours des premières semaines de la saison, et les Phillies sont sortis et ont ajouté des armes vétérans avec de bons antécédents. Cela va-t-il payer? Qui sait? Mais au moins, les Phillies ont répondu à leurs besoins.

Perdants

anges

Pourquoi ils sont ici: Y a-t-il une équipe de baseball plus décevante en 2020? Plus de la moitié des équipes de l’AL font les séries éliminatoires, et le club a ajouté le joueur de troisième but Anthony Rendon avec le manager Joe Maddon. Et les voici, à la dernière place de la division et complètement vendeurs, mais ils ne se vendent pas beaucoup.

Braves

Pourquoi ils sont ici: La formation est bonne, avec des superstars et des joueurs solides, mais la rotation (en dehors de Max Fried) a été un désastre, avec des blessures et des incohérences. Et je suis désolé, mais ajouter Tommy Milone n’allait jamais être la réponse. Comme les Padres, les Braves ont un système profond (ils sont classés n ° 7 au classement général par BA), mais contrairement aux Padres, les Braves ont choisi de ne pas l’utiliser pour améliorer le club 2020. Les Braves, d’ailleurs, n’ont pas dépassé le premier tour les neuf dernières fois où ils ont disputé les séries éliminatoires. Ne vous attendez pas à ce que ce club brise cette séquence.

Rangers

Pourquoi ils sont ici: Il est juste de se demander combien ils demandaient exactement pour Lance Lynn. Il semblait que tous les concurrents le voulaient, mais il a fini par rester avec les Rangers. En demandaient-ils trop? On dirait que d’autres équipes qui ont distribué des lancers ont obtenu de bons retours.

Yankees

Pourquoi ils sont ici: Tant de blessures. Autant de besoins, notamment dans la rotation. Rien ne s’est passé, cependant.

Petits

Pourquoi ils sont ici: Les Cubs ont eu une bonne année, mais ils n’ont pas vraiment fait tout leur possible à la date limite des échanges, choisissant plutôt de traiter avec des gars avec des antécédents supérieurs à la production de 2020. Et, bien sûr, ce que nous avons vu en 2020 est un petit échantillon, mais toute cette saison est un petit échantillon. Leurs trois pick-ups: Andrew Chafin, le releveur gaucher avec une MPM de 8,10 et un WHIP de 1,950 en 2020; Jose Martinez, le DH avec une moyenne de .239 et 99 OPS +; et Cameron Maybin, le voltigeur avec un 94 OPS +. S’ils produisent comme les années passées, de bons coups. Sinon, meh. Ce n’est pas comme s’ils avaient beaucoup abandonné.

Red Sox

Pourquoi ils sont ici: Tout dans la saison 2020 a été décevant pour les Red Sox. La date limite des échanges était chargée, mais aucun mouvement majeur impliquant des espoirs d’élite n’est retourné à Boston. Le temps nous dira si l’un des jeunes qu’ils ont ramassés aura un impact dans les grands.

Indiens

Pourquoi ils sont ici: Ils sont à égalité pour la première place de l’AL Central, et ils ont échangé un partant avec une ERA en carrière de 3,20 (neuvième au baseball depuis 2016, parmi les lanceurs avec au moins 80 départs) sans récupérer une tonne d’aide de la grande ligue pour 2020 À long terme, cela se transforme peut-être en un joyau d’un accord. Les chances de Cleveland de tout gagner en 2020, cependant, ne sont pas meilleures aujourd’hui qu’elles ne l’étaient hier.