La date limite des échanges de la MLB 2020 ne ressemble à aucune autre dans l’histoire du sport. Avec un format de séries éliminatoires élargi et une saison tronquée, la plupart des équipes pensent qu’elles ont une chance de participer aux séries éliminatoires cette année, et nous savons tous que tout peut arriver en séries éliminatoires de la MLB si vous y parvenez.

Les équipes ont également eu moins de temps pour déterminer si elles sont des acheteurs ou des vendeurs, et peut-être plus de soucis financiers que jamais étant donné le manque de supporters dans les stades. Bien qu’il y ait eu certaines spéculations que les équipes pourraient hésiter à ajouter un salaire dans les semaines qui ont précédé la date limite, nous avons vu plusieurs mouvements agressifs avec des équipes de changement de talent qui renforcent à quel point la poursuite des World Series sera cette saison.

Les Padres de San Diego sont all-in. Renforts supplémentaires de l’Oakland A. Cleveland a échangé un lanceur à tenons même en première place de sa division. Voici les gagnants et les perdants de l’échéance commerciale 2020.

Les Padres de San Diego sont le plus grand gagnant de la date limite des échanges

Cela fait 14 saisons que les Padres de San Diego ont disputé les éliminatoires de la MLB pour la dernière fois. Maintenant armé sans doute du jeune noyau le plus excitant du baseball après une longue reconstruction, San Diego est entré dans la date limite des échanges avec le troisième meilleur record de la Ligue nationale. La plupart s’attendaient à ce que les Padres cherchent à renforcer leur liste, mais personne n’aurait pu prédire à quel point le dirigeant A.J. Preller serait en fait.

Les Padres tentent de participer aux World Series. San Diego a choisi le meilleur joueur unique déplacé pendant la date limite des échanges en acquérant le lanceur partant Mike Clevinger. Ils ont également acquis le receveur de slugging Austin Nola des Mariners de Seattle, le joueur de premier but Mitch Moreland des Red Sox et le receveur vétéran Jason Castro des Angels.

Les Padres ont abandonné la profondeur pour Clevinger, leur espoir n ° 5 Taylor Trammell pour Nola, et deux espoirs de qualité – le voltigeur Jeisson Rosario et le joueur de terrain Hudson Potts – pour Moreland. La meilleure partie des mouvements de San Diego? Leur système de ferme est toujours chargé:

Même après ce commerce, les Padres ont toujours la 2e meilleure ferme par des graphes en utilisant leur système de valeurs – Fan de B-L-M / Life Long Pelicans (@ advancedstats23) 31 août 2020

L’accord Clevinger semble être le plus grand gagnant pour les Padres, obtenant le meilleur du démarreur de rotation tout en préservant la plupart des meilleurs talents de leur système agricole. Les prix étaient plus élevés que prévu pour Nola et Moreland, mais nous sommes toujours en train de nommer San Diego comme gagnant simplement parce qu’ils y vont. L’agression doit être un spectacle si bienvenu pour une base de fans qui souffre depuis longtemps qui n’a jamais vu de championnat des World Series.

Seattle et Boston sont également gagnants pour leurs échanges avec San Diego

Deux choses peuvent être vraies: les Padres méritent des éloges pour avoir tenté de gagner cette fichue chose cette saison, et ils ont également abandonné certaines perspectives prometteuses à long terme pour un succès à court terme. Cela devrait parfaitement convenir à San Diego: le fait d’avoir autant de jeunes joueurs talentueux et d’ajouts d’agents libres éclatants comme Manny Machado est qu’il n’y a tout simplement pas de place pour tout le monde. Les Mariners et les Red Sox sont heureux de retirer certains jeunes de leurs mains.

Le gros morceau qui va à Seattle est Trammell, un voltigeur gauche super rapide avec un potentiel de puissance. Bien que son bras de lancement soit discutable et que son pourcentage de slugings ait baissé un peu après l’échec des ajustements de swing en tant que perspective des Reds, c’est toujours un bon pari à la hausse pour les Mariners en échange d’un receveur de balle étrange comme Nola qui n’a que 108 matchs en carrière à la MLB. niveau sous sa ceinture malgré ses 30 ans.

Kate Preusser a un regard formidable sur Trammell sur notre communauté de marins, Lookout Landing. Seattle espère que la puissance du futur joueur de 23 ans ressurgira et que sa vitesse ajoutera de l’enthousiasme au club de la grande ligue.

rappel que le dernier at-bat officiel de Taylor Trammell en 2019 (et en tant qu’espoir Padres) était un grand chelem pour les @sodpoodles en haut de la 9e manche du match de championnat de la Texas League pic.twitter.com/FxLSlkNFKZ – BBQ familial Céspedes (@CespedesBBQ) 31 août 2020

Trammell est également éligible à la règle 5 en décembre, donc San Diego devrait bientôt prendre une décision à son sujet. Cela ressemble à un bon échange pour les deux équipes.

Les Red Sox ont également obtenu une belle récompense pour Moreland avec Potts et Rosario. Comme Trammell, les deux espoirs se rendant à Boston seront éligibles à la règle 5 à la fin de la saison. Potts est un joueur de troisième but avec un potentiel énergétique majeur qui a des problèmes pour entrer en contact. Rosario sait marcher et a une vitesse plus élevée, mais son avantage sera finalement déterminé par la façon dont son outil de frappe se produit.

Notre communauté des Red Sox Over the Monster a un regard formidable sur Potts et Rosario de l’écrivain Matt Collins. Le site a Potts comme espoir n ° 10 de Boston et Rosario comme espoir n ° 13 de l’équipe. Ce n’est pas une mauvaise passe pour un joueur de premier but vieillissant comme Moreland qui s’est cogné la tête cette saison pour une équipe qui n’est pas en lice.

Les Indiens n’en ont probablement pas assez pour Clevinger

Clevinger est l’un des meilleurs lanceurs partants de la Ligue américaine quand il y est. Bien sûr, il a également brisé la confiance de son équipe en renonçant au protocole Covid pour aller faire la fête à Chicago.

Cleveland a beaucoup de lanceurs de départ de qualité et une histoire étonnante de développement de lanceurs. Même quand même, on a l’impression qu’ils ont vendu peu de Clevinger, obtenant de la profondeur des Padres mais pas de crampons.

Gabriel Arias était l’espoir n ° 7 des Padres, le lanceur de gauche Joey Cantillo était leur espoir n ° 9 et le joueur de champ intermédiaire Owen Miller était n ° 11. Cleveland a également obtenu Josh Naylor, qu’ils ont l’intention de jouer dans les grands le reste de la saison . Lisez Let’s Go Tribe pour une description complète de Naylor.

Cela revient peut-être à la philosophie organisationnelle pour déterminer si Cleveland est un gagnant ou un perdant. La Tribu a acquis plusieurs jeunes joueurs qui se projettent comme des habitués, mais pas de stars. Lors de la négociation d’un véritable sommet du bras de rotation comme Clevinger, la préférence serait ici d’obtenir un goujon en retour. Nous verrons comment cela fonctionne pour Cleveland.

Les Oakland A sont gagnants pour avoir obtenu deux étoiles 2019 pour peu

Les Oakland A ont l’impression d’être prêts pour une série mondiale cette année. Les A sont entrés dans la date limite avec le deuxième meilleur record de la Ligue américaine et ont renforcé l’alignement en ajoutant une paire de joueurs qui étaient All-Stars la saison dernière à un coût minime.

Tommy La Stella se sent comme un ajustement parfait pour Oakland. Le joueur de champ intérieur est un frappeur de contact impressionnant avec une puissance surprenante qui a une rare capacité à éviter les retraits au bâton. Alex Hall sur notre site de A, Athletics Nation, a rédigé un bon résumé des raisons pour lesquelles La Stella pourrait être un si bon ajout pour Oakland malgré sa mauvaise défensive:

Il n’y a personne dans les majors qui frappe moins que La Stella. Il a été ventilé SEPT fois en 117 apparitions au plateau, bon pour un taux de 6%. Voir une valeur à un chiffre dans ce taux K ressemble à une faute de frappe, mais dans ce cas, ce n’est pas le cas. Et ce n’est pas un hasard de 2020, car son taux de l’été précédent était de 8,7%. Cela représente 438 apparitions au plateau d’une compétence qui prend beaucoup moins que cela pour se normaliser Mieux encore, lorsque La Stella frappe le ballon, il en fait quelque chose. Sa saison d’évasion 2019 a comporté 16 circuits en 80 matchs, et cet été, il a un pourcentage de coups isolés de .202 – qui se classerait cinquième sur les A, devant Mark Canha, Marcus Semien, Ramon Laureano et Sean Murphy. La Stella n’est pas seulement un frappeur de claques, c’est un gars qui frappe tout et le conduit.

Les A ont également acquis le lanceur Mike Minor des Rangers du Texas lundi. Il comble le grand besoin d’Oakland de commencer à lancer des lancers. Minor a été très bon au cours des trois dernières saisons et a été excellent l’an dernier – 3,59 MPM, 208 manches lancées, 200 retraits au bâton – alors qu’il était nommé All-Star.

Minor a eu du mal cette saison, affichant une MPM de 5,60 jusqu’à présent. Même quand même, les A ne semblaient pas trop abandonner pour Minor, qui se sent comme une option d’achat bas avec un plafond haut et donne à la rotation quelque chose dont elle avait vraiment besoin: un démarreur qui peut réellement frapper les frappeurs adverses. Lisez Athletics Nation pour en savoir plus sur les mineurs.

Les Blue Jays font une poussée en séries éliminatoires en améliorant leur rotation

Rien n’est facile dans l’AL Est avec les Rays de Tampa Bay, leaders de la ligue, en tête de la division et les Yankees sont toujours à l’affût. Mais remerciez les Blue Jays de Toronto d’avoir pris des mesures agressives pour entrer dans la wild card dans le format élargi des séries éliminatoires. Toronto a fait plusieurs acquisitions dans le but d’améliorer leur profondeur de tangage.

La rotation de départ des Blue Jays a été instable, surtout après que le virus de la blessure a frappé plusieurs joueurs au cours des dernières semaines. Entrez Taijuan Walker, un joueur de 28 ans qui n’a besoin que d’être dans la moyenne de la ligue pour donner un gros coup de pouce à la rotation. Walker a eu une déchirure à l’UCL et une opération ultérieure à Tommy John en 2018, mais a semblé solide cette année alors même que sa vitesse a chuté. En cinq départs cette saison avec les Mariners, Walker a affiché une MPM de 4,00. À son premier départ avec les Blue Jays, Walker a disputé six manches, accordé zéro point et seulement quatre coups sûrs pour battre les Orioles.

Les Blue Jays ont également ajouté le starter Robbie Ray des Diamondbacks lundi. Ray a des trucs de barrages impressionnants, mais a eu du mal à contrôler. Jusqu’à présent, il a été secoué cette année pour une ERA de 7,84, mais il vaut toujours le pari en tant que location si Toronto peut débloquer quelque chose qui a déjà fait de lui un démarreur fiable en 2017.

Juste avant la date limite, Toronto a fait l’acquisition de Jonathan Villar, 29 ans, des Marlins. Il atteint .272 / .328 / .360 en 29 matchs cette saison et donne à Toronto un frappeur de changement et quelqu’un qui peut remplir un rôle utilitaire.

Toronto a fait un dernier buzzer-batteur, acquérant Ross Stripling des Dodgers.

Ross Stripling a été échangé des Dodgers aux Blue Jays. Ce sont trois nouveaux départs pour Toronto. – Jeff Passan (@JeffPassan) 31 août 2020

Les Marlins achètent et vendent à la fois

Les Marlins de Miami devaient être l’une des pires équipes de baseball cette année. Au lieu de cela, Miami a pris un départ chaud avant de retomber sur Terre ces derniers temps. Même encore, les Marlins sont entrés dans la date limite juste un match sous 0,500. Il est choquant de voir Miami comme l’une des équipes les plus actives à la date limite, à la fois en achetant et en vendant pour donner à l’équipe une chance de remporter le joker élargi cette année tout en continuant à construire pour l’avenir.

Les Marlins ont acquis Starling Marte pour les Diamondbacks, qui ont affiché une OPS de 0,845 avec les Pirates l’an dernier et ont affiché des chiffres similaires au marbre en 33 matchs avec l’Arizona cette saison. Marte est également sous option d’équipe l’année prochaine, donnant à Miami une batte solide pendant deux saisons avec un contrôle des coûts.

En ce qui concerne Villar, Miami négociait à partir d’une position de force:

La principale raison pour laquelle Villar a été traité est qu’Isan Díaz est revenu au club. En attente de la réintégration du comité mixte de la MLB à Jupiter. Prendra le relais à 2B. Díaz s’est retiré en juillet. Il est de retour. – Craig Mish (@CraigMish) 31 août 2020

Les Reds renforcent leur enclos est une victoire

Les Reds de Cincinnati tentent de revenir dans l’image des jokers et ont amélioré la profondeur de leur enclos en acquérant le droitier de 28 ans Archie Bradley de l’Arizona pour le service public Josh Van Meter et le voltigeur Stuart Fairchild.

Bradley a réalisé 18 arrêts et une MPM de 3,52 la saison dernière avec les Diamondbacks. Alors que l’Arizona a pris un départ terrible cette saison, Bradley a vu ses chiffres prendre un coup (4.22 ERA) mais a toujours un pedigree en tant que bras de pont réussi dans l’enclos des releveurs.

Fairchild est un ancien choix de deuxième tour qui a du talent, mais les Reds ont de meilleures perspectives de champ. Cincinnati est actuellement à deux matchs sur une place de wild card.

Les Reds ont également débarqué Brian Goodwin des Angels. Goodwin atteint .242 / .330 / .463 / .793 avec quatre circuits et 17 points produits et peut jouer sur tout le terrain. Bradley et Goodwin sont des ajouts solides.

Les Rangers se sentent perdants pour avoir conservé Lance Lynn

Le droitier vétéran Lance Lynn a été largement supposé être l’une des meilleures armes disponibles sur le marché commercial à l’approche de la date limite. En dépit d’être la troisième pire équipe de la Ligue américaine à 12-21 au total et de nombreuses équipes ayant besoin d’aide pour lancer, le Texas a décidé de conserver Lynn.

Les Rangers pourraient avoir l’impression de pouvoir concourir en 2021 avec Lynn sous contrat l’année prochaine. Peut-être pensent-ils qu’il sera plus précieux pendant l’intersaison ou la date limite de l’année prochaine. Ils devraient également obtenir un choix de sélection pour Lynn lorsqu’il entrera en agence libre à l’hiver 2021, donc en fin de compte, il s’agit de savoir si le Texas pensait ou non qu’il pourrait en faire plus plus tard. Le Texas aurait demandé un gros paquet.

Les Dodgers, les Yankees et les White Sox faisaient partie des équipes intéressées par Lance Lynn mais tous pensaient que le prix était trop élevé – Jon Heyman (@JonHeyman) 31 août 2020

Lynn a terminé 5e à Cy Young l’année dernière, et a tranquillement été l’une des meilleures mangeuses de manches au baseball ces deux dernières années. Il aurait aidé beaucoup d’équipes.

On pourrait penser qu’ils ont appris leur leçon sur la tenue de pichets pour démarrage à chaud trop longtemps après ce qui s’est passé avec Minor, car il est passé d’un produit très populaire aussi récemment que l’hiver dernier à une location bon marché cet été.

Les Yankees et les Rays se sentent perdants

Les Rays et les Yankees sont deux des meilleures équipes de la Ligue américaine, mais chacun aurait pu faire plus pour renforcer son alignement comme l’a fait Oakland.

Les Rays sont entrés dans la date limite à 24-11 en tant que gagnants de cinq matchs consécutifs, il est donc logique qu’ils pensaient pouvoir concourir pour un championnat tel qu’il est actuellement construit. Même quand même, Tampa Bay a beaucoup de profondeur chez les mineurs et aurait pu utiliser un lanceur de départ, une batte de coin ou un receveur pour se préparer pour les séries éliminatoires. Ils ont choisi de rester silencieux à la place.

Les Yankees ont été frappés par une vague de blessures ces derniers temps, et verront un coup de pouce lorsque certains de leurs habitués reviendront. Mais selon la rumeur, New York aurait ajouté de la profondeur de tangage avant la date limite, et il est un peu décevant qu’ils n’aient pas fait de mouvement d’impact.