– A qui dédiez-vous le triomphe?

–À toute l’équipe Alvemaco Sport dirigée par David, Daniel Alonso, de MMR; Carlos Márquez, de la Fédération asturienne, et du conseil municipal de Cangas del Narcea.

– Le rallye a été très dur à cause de ce pour quoi vous jouiez et à cause du terrain, très mauvais.

–J’avais des options pour gagner la bourse Junior R2, et en tant que rivaux, Francolí et Palomo. Cette fois, la chance était de notre côté, car ils ont tous deux abandonné dans la première section.

– Est-ce que courir comme ça devait être dur et éternel pour atteindre la fin?

-Oui, le sol était très mauvais, avec beaucoup de boue collée aux roues, et nous ne pouvions pas faire d’erreur. Avec la finition, il était champion, et oui, cela a pris du temps. Il y a eu des moments où la voiture s’est presque arrêtée en raison de la grande quantité de boue accumulée. Nous souffrons jusqu’à ce que nous atteignions le but.

-Vitesse démontrée sur asphalte. Aimez-vous courir sur terre?

– J’ai peu d’expérience, mais j’aime ça. Ce qui s’est passé à Madrid n’était pas de la saleté, c’était plutôt de la boue et de la boue très collante. Ainsi nous n’avons pas apprécié.

-Votre saison 2020 a été brillante et l’avenir vous sourit.

– Je pense que nous avons eu une belle saison en Peugeot Rally Cup Ibérica, en battant des rivaux très rapides et expérimentés, et maintenant je vais participer à plusieurs rallyes européens.

–Y a-t-il un programme défini pour 2021?

–Minimum quatre courses, j’espère qu’il peut y en avoir six, et nous voulons répéter la Peugeot.

– Comment as-tu commencé la course automobile?

–À l’âge de 8 ans, j’ai commencé le karting à Cibuyo avec un kart que mon père m’avait acheté, puis à 18 ans, David, d’Alvemaco, m’a engagé pour piloter la DS3 R1 d’Auto Gomas et Moviedo.

-Il a montré de bonnes manières et est venu tout roulé.

– Oui, en 2019 une équipe a été faite pour courir avec la 208 de la Coupe de la Fédération et j’ai gagné.

– Et il a fait le saut vers la Peugeot Ibérica.

– Ils ont mis sur pied un programme ambitieux avec la 208 Rally 4, et nous avons failli gagner. Un demi-point manquait.

– Êtes-vous au courant des succès obtenus en deux ans seulement?

Oui, j’ai certainement eu de la chance et aussi des gens qui ont misé sur moi.

– D’où vient votre amour de l’automobile, y a-t-il des antécédents familiaux?

– J’aime le sport automobile influencé par mon père, qui a couru en rallye.