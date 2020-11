Rosalía A. Villanueva

Journal La Jornada

Mardi 3 novembre 2020, p. a12

Stefan Marinov Diankov est resté au Mexique pendant trois décennies parce qu’il savait qu’en Bulgarie il n’avait aucune opportunité; maintenant il est satisfait de son travail et reconnaissant envers un pays qui l’a adopté. En remportant le National Sports Award (PND), il assume le défi de continuer à travailler pour la médaille olympique avec Yahel Castillo et Juan Celaya dans le trois mètres synchronisé, ainsi que de continuer à promouvoir plus de jeunes dans le plongeon.

C’est un gros engagement, mais les gars ont la qualité pour obtenir l’or, affirme le technicien de 64 ans face au défi qui se profile l’année prochaine à Tokyo, une fois que Castillo et Celaya approuvent les processus de sélection et approuvent la place. Jeux Olympiques qu’ils ont obtenu en 2019 avec la médaille de bronze aux Championnats du monde de Gwangju, en Corée du Sud.

«Je suis très heureux pour ce PND, combien d’entraîneurs se battent pour le gagner. C’est un honneur et je reconnais avoir appris aux côtés des meilleurs techniciens de plongée du Mexique et avoir cette confiance en moi pour être un assistant, car je suis un entraîneur physique.

«C’est ainsi que j’ai été embauché en 1992 par la Commission nationale des sports alors qu’elle était dirigée par Raúl González et César Osuna était à la pointe de la haute performance. J’ai travaillé en gymnastique, plongeon, nage synchronisée, tir à l’arc, basket-ball, tennis, escrime, lutte et partout où ils m’ont envoyé.

Mes connaissances étaient plus dans les sports artistiques, car mon idée, quand je suis arrivé au Mexique, était de m’entraîner à la gymnastique acrobatique, mais Jorge Rueda m’a attiré et je me suis lancé à fond dans le plongeon après les Jeux Olympiques d’Atlanta de 1996, Marinov parle à un Espagnol compréhensible.

En tant qu’auxiliaire, il partage triomphes et victoires avec Salvador Sobrino, Gustavo Osorio et les frères Rueda (Jorge et Francisco). Il fait actuellement équipe avec Iván Bautista, qu’il a rencontré en tant qu’entraîneur des jeunes dans la capitale du pays. Ils fabriquent un haltère incroyable et s’entraident dans les compétitions pour diriger leurs plongeurs.

Au fil des années, l’entraîneur a vu que la seule chose qui a provoqué la formation de groupes en plongeon était la désunion, qui s’est traduite par la perte de médailles olympiques. Il ne prend pas le drapeau, car il a aussi appris que la seule solution était de travailler et de donner des résultats, comme il l’a fait avec Castillo, qui a commencé avec Jorge Rueda en 2007, puis il a pris sa retraite. Yahel a déjà travaillé avec Marinov en tant qu’entraîneur physique jusqu’à ce qu’il décide d’être son entraîneur entre 2017 et 2018.

«Ils ont été deux ans de grands résultats ensemble individuellement et avec Juan en synchronisme. En tant qu’entraîneur, je n’imaginais pas que la performance de 2019 à Gwangju, la Série mondiale, le Grand Prix et les Jeux panaméricains, me permettraient de remporter le prix.

«En 2011, lorsque Yahel a remporté le PND, il était toujours bulgare et j’étais là avec eux à Los Pinos. Cette fois ce sera différent, en tant que Mexicain que je suis depuis sept ans, je vais l’accueillir avec bonheur avec un grand engagement pour ce qui vient et obtenir un excellent résultat.

«Nous ne devons pas nous faire confiance, nous devons travailler davantage, car cela a été notre problème au Mexique (en plongée), nous nous sentons très chingones et au moment même nous nous négligeons. Espérons que ce sera une bonne journée, comme l’a dit Tibio (Felipe Muñoz) lorsqu’il a été proclamé champion olympique en 68. C’est ce que nous voulons à Tokyo », conclut Marinov.