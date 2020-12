Les erreurs qui ont conduit à la défaite de l’équipe d’Oviedo, résultat dans bien des cas du manque d’expérience dans la catégorie, devront être corrigées aujourd’hui pour s’imposer face à un Tizona Burgos qui arrive très dans le besoin à ce match, n’ayant remporté qu’un des cinq jeux auxquels ils ont joué, ce qui les place en dernière position. Une situation qui les a amenés à prendre la décision de remplacer Jorge Elorduy, qui a désormais été incorporé comme entraîneur adjoint d’Ourense, également de LEB Oro, par Lluis Riera, qui fera ses débuts en tant qu’entraîneur des Castillans aujourd’hui à Pumarín.

La meilleure nouvelle pour les Asturiens est que dans l’équipe, malgré l’accumulation de matchs, tous les joueurs sont en bonne santé et disponibles pour jouer le duel. Pour Natxo Lezkano, c’est un match dangereux précisément à cause du changement sur le banc: «Les joueurs voudront montrer au nouveau manager quel est son véritable potentiel et donner le meilleur de lui-même dans les premiers jours; Ils ont eu beaucoup de temps pour travailler et nous étudier, donc je suis sûr que ce sera un match très difficile ».

Pendant la pré-saison, l’OCB a affronté Tizona Burgos à deux reprises, avec deux victoires pour les Castillans, ce qui, selon Lezkano, devrait servir d’apprentissage et d’avertissement: «L’avantage d’avoir affronté Burgos en pré-saison est que nous ça vaut la peine de les connaître un peu mieux, même s’ils nous connaissent aussi, il n’y aura donc pas beaucoup de surprises ». Ce sera le dernier match à jouer à Pumarín jusqu’au 15 janvier.