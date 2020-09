Les Mariners de Seattle ont frappé beaucoup de balles de baseball à Chase Field vendredi soir, mais ont échoué dans une défaite 4-3 contre les Diamondbacks de l’Arizona.

C’était la troisième défaite consécutive de Seattle, et les Mariners (19-25) sont à 2 1/2 matchs derrière les Astros de Houston pour la deuxième place et une place automatique en séries éliminatoires dans la Ligue américaine de l’Ouest.

Les Astros avaient un vendredi de congé. Samedi, les Mariners disputent le deuxième match d’une série de trois matchs avec l’Arizona à Phoenix.

“Cela arrive de temps en temps”, a déclaré le manager Scott Servais. “Nous avons fait une tonne au carré. Il y a généralement quelques points de plus sur le tableau lorsque cela se produit. Parfois, le baseball n’est pas juste.”

L’un des joueurs qui a établi un bon contact vendredi était le voltigeur de terrain Dylan Moore, qui a frappé son septième circuit de la saison. Quinze des 29 coups sûrs de Moore cette saison ont été pour des bases supplémentaires, un produit de la simplification de son approche, a-t-il déclaré.

“Offensivement, ça continue. La chose pour moi qui a tant changé dans le jeu de Dylan, c’est qu’il arrive à faire des balles dans la zone de frappe. L’année dernière, il y en avait tellement contre lui. Il ne les passe plus. Il Il a fait de grands ajustements. Heureux pour lui, et nous continuerons à jouer avec lui tous les jours. Il peut faire tellement de choses, c’est un grand atout à avoir dans le club de balle. “

Samedi, le gaucher Justus Sheffield (2-3, 4,34 MPM) est prêt pour son huitième départ de la saison. Sheffield, 24 ans, a obtenu une non-décision à son dernier départ contre les Rangers du Texas, malgré deux points mérités en sept manches.

Sheffield affrontera l’Arizona pour la première fois de sa carrière. Il est 1-0 avec une MPM de 0,53 en trois matchs interligues en carrière, tous départs, avec cinq buts et 18 retraits au bâton.

Les Diamondbacks (17-29) ont leur première séquence de deux victoires consécutives depuis les 17 et 18 août. Ils ont marqué un point de plus que les Mariners cette saison, 189 à 188, en deux matchs de plus.

L’Arizona semble jeter un long regard sur les releveurs intermédiaires ces derniers temps. Riley Smith a lancé 3 1/3 de manches dans une victoire contre les Dodgers de Los Angeles jeudi, et Alex Young a fait 5 1/3 contre Seattle vendredi.

Young a été vu lancer un long lancer dans une allée à l’extérieur de Chase Field avant le match.

“C’est une sorte de roulis avec les coups de poing de façon routinière. Je veux que ce soit le plus de départ possible, alors je suis sorti de l’abri”, a déclaré Young à propos de son entrée dans le match de vendredi en tant que releveur. “Je suis prêt de la même manière. Mon cutter, je pensais que c’était le terrain sur lequel je recevais beaucoup de swing et qui manquait.”

Le lanceur partant de samedi pour les Diamondbacks a été leur partant le plus constant cette saison. C’est le droitier Zac Gallen, qui a eu son record de la ligue majeure de 23 départs, permettant trois points ou moins mérités pour commencer une fin de carrière le 7 septembre contre les Giants de San Francisco.

Gallen (1-1, 2,29 MPM) a une fiche de 1-0 avec une MPM de 2,08 en quatre départs à Chase Field cette saison, et un 1-1 avec une MPM de 1,67 en quatre départs inter-ligues en carrière.

– Médias au niveau du champ