Trois des champions légers les plus excitants sont en action ce vendredi soir à TV Azteca salle de sport dans la ville de Mexico. Le champion des super poids mouches WBC Juan Francisco “Gallo” Estrada (40-3, 27 KOs) défend son titre dans un match revanche avec Carlos Cuadras (39-3-1, 27 KO). Chocolatito González (49-2, 41 KOs), ancien champion livre pour livre, défend sa ceinture de poids mouche WBA contre Israël Gonzalez (25-3, 11 KO). L’objectif évident est d’établir une revanche unificatrice entre Estrada Oui Chocolatito. Les deux se sont déjà rencontrés en 2012 dans un combat majeur pour le titre de poids mouche léger WBA qu’il a remporté. Chocolatito. Le champion poids mouche WBC extrêmement divertissant, Julio Cesar Martinez (16-1, 12 KOs) affrontera le remplaçant tardif Moises Calleros (33-9-1, 17 KOs).

Estrada s’est imposé comme numéro un des super poids mouches en battant Srisaket Sor Rungvisai, le seul homme à battre Chocolatito, pour remporter le titre. Il l’a ensuite défendu avec une neuvième victoire du TKO sur Dewayne Beamon. Les écuries détenait la ceinture WBC entre 2014 et 2016 quand il l’a perdue Chocolatito. Il a suivi cette défaite avec deux autres avant Estrada et McWilliams Arroyo. Il a remporté trois combats depuis, mais il n’a combattu personne de vraiment pertinent.

Estrada C’est un très bon boxeur puncheur, à l’aise avec le pied arrière mais avec une préférence pour appuyer sur l’action. Les écuries Il est grand et fort pour la catégorie de poids, mais malgré son physique, sa ténacité et son volume, ses défauts techniques, qu’ils soient offensifs ou défensifs, l’ont laissé tomber contre des rivaux d’élite. Estrada le battre confortablement dans le premier combat, en particulier dans la seconde moitié du combat une fois Les écuries ralenti et il n’y a aucune raison de penser qu’il ne retrouvera plus les trous dans sa défense, d’autant plus que Les écuries maintenant il est du mauvais côté de trente ans. .

Chocolatito González Il a dominé les catégories des poids légers de la boxe au cours de la dernière décennie, allant de 46-0 et gagnant des ceintures du poids minimum au super poids mouche avant de perdre le combat de 2017 contre Srisaket Sor Rungvisai et d’être éliminé lors du match revanche. Alors que Chocolatito Il est au bout d’une longue carrière et a atteint ses limites physiques au super poids mouche, il a prouvé en février que le monde de la boxe l’avait peut-être enterré prématurément lorsqu’il a détruit Khalid Yafai pour la ceinture WBA. Israël GonzalezLe joueur de 23 ans a également combattu Khalid Yafai et était du mauvais côté de ce qui pourrait être décrit comme une décision controversée en 2018. Ses autres combats notables sont une défaite KO contre le champion IBF Jerwin Ancajas et une victoire au route contre l’ancien titre. challenger Sho Ishida dans son dernier combat.

Chocolatito Il est l’un des meilleurs combattants de l’intérieur de ces derniers temps, un coupeur de bague brillant coinçant ses adversaires et les frappant avec des combos brutaux. Gonzalez est un bon combattant, avec un très bon jab et une main droite et un crochet gauche décent au corps. Vous aurez également un énorme avantage en hauteur et en portée. Bien que ces outils puissent donner Chocolatito quelques problèmes sur papier, je ne pense pas qu’il ait le pouvoir et le jeu de jambes pour éloigner constamment les grands Nicaraguayens de lui. Les meilleurs jours de Chocolatito aurait pu être laissé pour compte, j’aurais dû en avoir plus qu’assez dans le réservoir pour surpasser Gonzalez et prépare la vengeance de Estrada. Cela pourrait arriver quelques années trop tard, mais cela devrait quand même être un combat très bon et intrigant.

Dans le premier combat de la nuit, Julio Cesar Martinez Elle devrait faciliter le travail de Moisés Calleros, qui est intervenu moins d’une semaine à l’avance pour remplacer Maximino Flores, qui a été testé positif au Covid-19. Martinez est l’un des combattants les plus excitants de la boxe, un puncheur brutal qui maintient un rythme infernal et ne recule jamais. Son premier tir au titre s’est terminé sans compétition lorsqu’il a frappé Charlie Edwards au corps alors qu’Edwards était à genoux après une chute. Il a ramassé la ceinture vacante lors de son prochain combat avec une victoire par élimination directe sur Cristofer Rosales et l’a défendue en battant Jay Harris auparavant invaincu. Comme mentionné précédemment, Calleros arrivera moins d’une semaine à l’avance et malgré un poids minimum de course, il a perdu du poids de plus de 5 livres. Il a également 31 ans et a été arrêté 3 fois, donc les choses ne vont pas très bien pour lui.

L’événement est certainement une collation pour des choses plus importantes, mais il fournira une bonne occasion de voir trois des combattants les plus excitants de la boxe en action alors qu’ils se débarrassent de la rouille lors de leur premier combat après la pause imposée par Covid-19.

