BUFFALO, NY (AP) Deivi Garcia a remporté sa première victoire dans la ligue majeure, Gleyber Torres a conduit en quatre points et les Yankees de New York ont ​​cassé une séquence de cinq défaites consécutives, battant les Blue Jays de Toronto 7-2 mercredi soir.

Les Yankees avaient perdu 15 sur 20 et sont tombés au bord du terrain élargi des séries éliminatoires. Le directeur général Brian Cashman avait fait un rare road trip pour parler à l’équipe avant la défaite de mardi soir.

«Nous avons été battus ici pendant quelques semaines, surtout la semaine dernière, et avons perdu des matchs difficiles, a dit le manager des Yankees, Aaron Boone. “ Pour enfin revenir dans la colonne des victoires, je pense que cela donne aux gars une chance d’expirer alors que nous rentrons à la maison. ”

Torres et DJ LeMahieu ont fait un circuit contre Garcia (1-1). À son troisième départ en carrière, le droitier de 21 ans a concédé deux points et cinq coups sûrs en sept manches. Il en a retiré six et en a marché deux.

“Je voulais les attaquer”, a déclaré Garcia par l’intermédiaire d’un traducteur. «Ils ont très bien frappé quelques balles. Pour moi, c’était pour rester ferme là-bas, rester calme. ”

Boone a aimé ce qu’il a vu.

«Il a une très bonne présence à son sujet, a dit Boone. ” Rien ne semble vraiment le déranger. Il a un vrai sens du pitch. C’est amusant de le regarder. ”

Zack Britton a travaillé le huitième et Aroldis Chapman a retiré les trois frappeurs au neuvième.

Derek Fisher a frappé un circuit de deux points dans la deuxième manche pour Toronto, qui a stoppé sa séquence de trois victoires consécutives. Ross Stripling (3-3) a pris la défaite.

Luke Voit a frappé un simple RBI qui a mis les Yankees devant 3-2 au cinquième et Torres a ajouté un doublé de deux points. Cela a donné à New York de multiples coups sûrs avec un coureur en position de but, un soulagement bienvenu après que les Yankees aient joué 2 en 32 dans cette situation au cours de leur dérapage de cinq matchs.

Torres a amorcé la deuxième manche avec son quatrième circuit et LeMahieu a commencé le troisième avec son cinquième. Clint Frazier a ajouté un simple RBI dans le neuvième.

“La chose la plus importante pour nous est d’être concentrés, d’être ensemble et de travailler dur pour gagner”, a déclaré Torres. Nous avons eu un très bon match ce soir. ”

Le partant de Toronto, Tanner Roark, a accordé deux coups sûrs et trois marches en quatre manches, et s’est hérissé de sortir du match après avoir affronté seulement 17 frappeurs et lancé 68 lancers.

«J’avais l’impression d’avoir été éliminé trop tôt, a dit Roark. «Je suis ce que vous appelleriez un moteur diesel. Commencez lentement et améliorez-vous au fur et à mesure. Ils m’ont fait signer ici pour ne pas faire trois ou quatre manches et lancer un certain nombre de lancers. Cela montre qui vous êtes en tant que lanceur lorsque vous pouvez sortir de situations difficiles. ”

Le manager torontois Charlie Montoyo a salué la réaction de Roark.

«J’aime le fait qu’ils se fâchent, a dit Montoyo. «C’est pourquoi nous allons bien. Nous avons des gars qui veulent se battre et qui ne veulent pas sortir du jeu. Et j’adore ça. ”

ET LE 28E JOUR.

Les Blue Jays ont terminé une séquence au cours de laquelle ils ont joué 28 fois en 27 jours, le seul jour sans match étant le 27 août, lorsque de nombreux matchs de la MLB ont été reportés en raison de manifestations sociales.

Toronto a inscrit un dossier de 18-10 pendant cette période, impressionnant Montoyo.

«D’autres équipes prendraient juste un jour ou une nuit de congé. C’est juste trop, trop de matchs ”, a déclaré Montoyo. «Cette équipe n’a pas pris un jour de congé. Ils vont dur à chaque match. J’en suis impressionné et je suis fier de la façon dont ils jouent chaque jour. Ils n’abandonnent pas. ”

Les Yankees ont quatre matchs à jouer dans leur propre gant, dans lesquels ils auront joué 20 matchs en 17 jours avant une journée de congé le 14 septembre.

CHAMBRE DES FORMATEURS

Yankees: Les OFs Aaron Judge (mollet tendu) et Giancarlo Stanton (ischio-jambiers tendus) ont tous deux poursuivi leur routine de course pendant les entraînements et Boone a décrit les deux comme “ se rapprochant ” de la réactivation. . Boone a également déclaré qu’il s’attend à ce que le LHP James Paxton (souche fléchisseur gauche) soit activé avant la fin de la saison régulière.

Blue Jays: 1B Rowdy Tellez (tension au genou) a été placé sur l’IL après avoir fait un pas maladroit en poursuivant une fausse balle dans le match de mercredi. . Le SS Bo Bichette (entorse au genou droit) a disputé un autre match intrasquad mercredi sur le site d’entraînement alternatif de Toronto. . Montoyo a déclaré que RHP Nate Pearson (tension du coude) est plus proche d’être activé et fonctionnera hors de l’enclos à son retour.

SUIVANT

New York RHP Gerrit Cole (4-3, 3.63 ERA) débutera jeudi contre Baltimore LHP Keegan Akin (0-0, 2.08) dans le premier match de la série de quatre matchs des Yankees contre les Orioles.

Blue Jays: Après une journée de repos, Toronto entamera une série de trois matchs vendredi contre les Mets de New York à Buffalo avec RHP Chase Anderson (0-0, 4,94 ERA) face au RHP Jacob deGrom (3-1, 1,69) .

