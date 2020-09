Tennis – Karolina Pliskova, première tête de série, a rejeté les suggestions selon lesquelles elle était sous pression pour être à la hauteur de son classement ou avait mal joué lors de sa défaite au deuxième tour contre la Française Caroline Garcia mercredi. Au lieu de cela, elle a crédité son adversaire français pour avoir joué un bon match.

L’ancienne n ° 4 mondiale Garcia a frappé 30 vainqueurs en battant la Tchèque 6-1 7-6 (2) pour se qualifier pour le troisième tour à New York où elle rencontrera l’Américaine Jennifer Brady. S’adressant à la presse après sa défaite à New York, Pliskova a déclaré: «Non, aucune pression de cela pour moi.

Cela (le meilleur classement) n’a rien à voir avec ma perte aujourd’hui. Je pense qu’en fait, aucun de ces matchs que j’ai perdus n’était si mauvais. Je pense qu’il y a juste quelques filles qui jouent du bon tennis. Je pense que Garcia est l’un d’entre eux.

Karolina Pliskova dit que l’adversaire a joué au souper agressif et qu’elle allait pour ses coups

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle aimerait changer à propos de sa performance, la Tchèque de 28 ans a souligné le point de set manqué qu’elle avait dans le deuxième set.

« J’ai eu une chance dans le deuxième set, qui était sur son service. Donc ce n’est pas comme si j’étais 5-2 ou que je servais pour le match. C’est assez différent, je dirais. Mais de toute façon, je pense que je n’ai pas joué. Peut-être que vous avez vu un match différent.

Je pensais qu’elle jouait du bon tennis dans le premier set. Elle jouait juste super agressive, pour ses coups. Je n’ai peut-être pas joué de mon mieux. Je n’ai pas bien servi, surtout au début du match. Mais c’est comme ça parfois.

Je ne suis pas un robot, donc je n’ai pas à jouer tous les jours de façon incroyable. « Pliskova dit qu’elle prévoit de retourner en Europe pour la saison sur terre battue et ne voit aucune raison de paniquer après sa dernière défaite. » Je suis à Rome, après à Strasbourg aussi, puis bien sûr à Paris.

Je pense que je vais commencer à m’entraîner le plus tôt possible sur terre battue. Je n’ai pas joué de matchs pendant un certain temps, alors je pense que cela peut prendre du temps pour revenir dans le rythme du tournoi. J’espère que cela peut arriver sur terre battue. J’espère qu’il y aura plus de tournois après Paris pour que nous puissions jouer un peu plus.

Pas vraiment à la recherche de hors saison cette fois. Voyons voir. Je veux dire, nous venons de commencer. Je pense qu’il n’y a aucune raison de paniquer vraiment. Karolina Pliskova est actuellement classée n ° 3 mondiale et est une ancienne finaliste de l’US Open en 2016.