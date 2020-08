Les propriétaires de football fantastique à la recherche d’une raison pour rédiger Gardner Minshew en 2020 peuvent ajouter une autre raison à leur liste: la bière gratuite. Il y a un hic, cependant: vous devez prendre Minshew au premier tour de votre repêchage. Si vous faites cela, vous et 249 autres heureux gagnants pouvez gagner une carte-cadeau Bud Light de 20 $.

Ici, à Sporting News Fantasy, nous avons été achetés dans Minshew Mania depuis le tout début de 2019. Comment ne pas aimer la moustache de Minshew combinée avec ses mèches fluides et sa volonté de tenter à peu près n’importe quoi sur un terrain de football? Ainsi, même si Minshew ne fait pas partie de nos 20 meilleurs quarts de fantasy, nous aimerions toujours plaider (sans jeu de mots) pour le recruter. Maintenant, nous en avons probablement quelques autres à écouter.

DOMINEZ VOTRE PROJET: Aide-mémoire Ultimate 2020

Tout indique que même si Minshew a une personnalité assez extérieure, il est aussi compétitif que n’importe qui. Donc, ce ne serait pas rendre justice à Minshew si nous vous permettions de le recruter au premier tour, de tweeter la capture d’écran à Bud Light pour le concours, puis d’oublier complètement cette équipe. Non, nous allons vous aider à repêcher Minshew au premier tour et à gagner votre ligue en le faisant.

Construire une équipe de football fantastique autour de Gardner Minshew

Pour les besoins de cet exercice, supposons que vous n’allez pas mettre au banc votre choix de première ronde Minshew. En dehors de sa semaine de congé, nous prévoyons de commencer le plus possible le quart-arrière de Jacksonville.

Faire face à Minshew avec les équipes dirigées par Lamar Jackson et Patrick Mahomes vous met un peu en retard sur le huitième ballon, donc d’abord, nous devons compenser en utilisant une stratégie souvent réservée au football fantastique au quotidien: Stacking. Pour avoir le meilleur avantage de semaine en semaine, vous devez vous retrouver avec la principale cible de Minshew, DJ Chark, au récepteur large. De cette façon, tout gros jeu entre les deux vous fait essentiellement doubler les points. Chark se classe actuellement 27e parmi les WR et 61e au total, selon les données FantasyPros ADP, vous voudrez donc le sélectionner à la fin du cinquième tour dans une ligue à 12 équipes.

Pour voir à quoi pourrait ressembler le reste d’une liste, nous avons utilisé le simulateur de brouillon de FantasyPros pour créer une équipe autour de Minshew. Voici notre formation de départ tout en nous assurant que nous avons repêché Minshew au premier tour (premier au général!) Et Chark au cinquième. Nous avons fait les sélections du deuxième au quatrième tour en utilisant le meilleur joueur disponible sur leur plateau, puis nous les avons rédigés automatiquement après nous être assurés d’avoir Chark.

Notre formation de départ complète: Minshew, Kenyan Drake, Le’Veon Bell, Chark, Kenny Golladay, Tyler Lockett, Austin Hooper, les Saints D / ST et Harrison Butker.

Le plus gros coup que votre équipe subisse en rédigeant Minshew au premier tour n’est pas d’obtenir un RB de haut niveau. Drake et Bell pourraient tous les deux avoir des saisons solides, mais aucun d’eux n’est Christian McCaffrey, Saquon Barkley ou Dalvin Cook.

Comptabilisation de la semaine de congé de Gardner Minshew

Les Jaguars ont leur adieu à la semaine 7 cette année. C’est la seule fois où vous ne pourrez pas jouer à Minshew, en supposant qu’il reste en bonne santé, alors trouvons un match exploitable de la semaine 7 pour notre QB de sauvegarde.

Afin d’attendre le plus longtemps possible en tant que quart-arrière afin de compléter les compétences des gars autour de Minshew, vous devez sélectionner Tyrod Taylor dans les dernières étapes de votre repêchage. Il devrait encore recommencer Justin Herbert lors de la semaine 7, et les Chargers affronteront les Dolphins cette semaine-là, ce qui est probablement un excellent match. Taylor offre un excellent sol avec sa capacité de précipitation et un avantage avec de puissantes armes de jeu de passes autour de lui.

Et puisque vous vous interrogez sûrement sur le calendrier des séries éliminatoires fantastiques de Minshew (semaines 14-16): Jacksonville accueille le Tennessee, se rend à Baltimore, puis accueille Chicago. Ce ne sont pas exactement les plus faciles, donc si vous vous rendez à vos séries éliminatoires fantastiques, vous feriez mieux de vous attacher.

Chances de gagner le tirage au sort Bud Light

Dans les 45 minutes qui ont suivi l’annonce tweetée par Bud Light du hashtag officiel #BudLightMinshewDraft, 10 personnes ont déjà tweeté leur sélection de Minshew dès le début. C’est probablement un nombre beaucoup plus important que ce que les 250 gagnants soumettront au concours, alors quelle chance avez-vous?

Ce qui prendrait vraiment du courage, c’est de le faire dans une ligue monétaire où le buy-in est supérieur à 20 $. Imaginez entrer dans une ligue à 100 $, choisir Minshew en premier pour avoir la chance de gagner 20 $ de bière, puis même pas gagner. Si vous le faites quand même, vous feriez mieux de suivre nos conseils.

Peut-être que la prochaine Bud Light suivra la direction de Hyperion Brewing Company, qui la saison dernière a renommé sa bière «Gold» N Teal »sur le thème des Jaguars en« Minshew’s Mafia ».