En cas de doute, les votes pour le prix “ The Best ” ont permis de terminer le règlement de la relation entre Gareth Bale et le Real Madrid. Surtout avec Zinedine Zidane. Le Gallois, en tant que capitaine de son équipe, a été l’un de ceux qui ont marqué pour l’élection du meilleur joueur et entraîneur de l’année … et n’a voté pour aucun de ses anciens coéquipiers.

Bale n’a pas inclus dans son Top-3 ou son ancien coéquipier du Real Madrid Cristiano Ronaldo, et encore moins a-t-il voté pour l’entraîneur français. Dans la catégorie technique, le Gallois il a opté pour Hansi Flick, Jürgen Klopp et même Julen Lopetegui avant Zinedine Zidane.

Alors que dans le choix du meilleur joueur, Lewandowski, Thiago Alcántara et Sadio Mané étaient ses choix.

Bien que Bale n’ait pas compté pour Zidane lors de la dernière étape de la compétition de championnat la saison dernière 2019-2020, il était un habitué de la glorieuse étape “ blanche ” des trois Ligue des champions consécutives, avec le but de Chalaca contre Liverpool à Kiev. Par conséquent, il a attiré l’attention sur le fait qu’il voterait pour Lopetegui, qu’il n’avait que cinq mois en tant que stratège.

Un message clair de la part du footballeur de 31 ans, qui cette saison a choisi d’être prêté à Tottenham, où il n’a pas encore fini de démarrer ou d’être totalement important pour Mourinho.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE