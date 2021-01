Il est passé de l’un des transferts les plus chers à l’époque à l’un de plus. Gareth Bale Cela ne fonctionne toujours pas ou ne démarre pas à Tottenham et cela se remarque non seulement sur le terrain, mais aussi sur le marché des transferts, où le joueur toujours du Real Madrid Il vient en «tailspin» et de sa valeur de 90 millions d’euros, il ne reste plus rien.

La valeur actuelle du Gallois passe de 90 millions à 20 millions et vise à sortir pour moins de 10 ‘kilos’ ou gratuitement. Il est arrivé au Real Madrid comme la signature la plus chère de l’histoire et il partira en tant que footballeur marginalisé et que personne ne veut dans son équipe.

Le temps a fini par en donner la raison à Zidane. Ce n’est pas que Bale avait tort parce qu’il n’avait pas de minutes, ou parce qu’il ne se sentait pas à l’aise dans le vestiaire, mais parce que ses meilleures années, semble-t-il, sont déjà passées. A Tottenham, il n’a pas encore réussi à se mesurer.

Combattez avec ‘Mou’

Selon une vidéo que Tottenham lui-même a postée sur ses réseaux sociaux, Mourinho menace Bale de le renvoyer à Real Madrid. Apparemment, le Gallois ne faisait pas assez d’efforts dans la pratique et la patience du joueur de 57 ans était satisfaite.

“Tu veux être ici ou tu veux aller à Madrid pour ne pas jouer?”, A déclaré l’entraîneur dans une vidéo publiée par Tottenham. Comme prévu, les images n’ont pas tardé à devenir virales sur les réseaux sociaux.

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE