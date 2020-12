Marc Gasol et LeBron James. .

Les Lakers de Los Angeles accusent la fatigue aujourd’hui, après trois rencontres en seulement quatre jours, et est tombé serré contre les Portland Trail Blazers par 107-115 avec une performance discrète de Marc Gasol.

Le pivot espagnol a obtenu 4 points, 7 rebonds, 2 blocs et un vol dans les 19 minutes où il était sur le terrain.

Les défenseurs du titre NBA ont montré quelques signes de fatigue, notamment avec des manques de concentration et de succès au quatrième quart-temps, dans un match plein d’alternatives et avec de beaux sets pour les deux.

Les Lakers, qui avaient moins de 24 heures pour récupérer après le match de dimanche contre les Timberwolves du Minnesota, ils se retrouvent maintenant avec un solde de 2 victoires et 2 défaites.

James Lebron (29 points, 9 rebonds et 6 passes) ont de nouveau mené les Angelenos, dans lesquels Dennis Schröder s’est également démarqué (24 points, 4 rebonds et 4 passes).

Anthony Davis, qui est revenu avec les Lakers aujourd’hui après avoir raté le match précédent en raison d’une blessure mineure au mollet, avait 13 points et 10 rebonds.

Pour les Trail Blazers, les meilleurs buteurs ont été Damian Lillard (31 points, 5 passes et 4 rebonds) et Gary Trent Jr. (28 points et 3 rebonds).

Le match joué aujourd’hui au Staples Center de Los Angeles (USA) était la réunion entre ces deux équipes après que l’équipe de Los Angeles a battu les Blazers au premier tour des tours de qualification pour le titre qui se jouaient dans la “bulle” de Orlando.

Dans l’accident d’aujourd’hui, les Lakers ont mis le pied sur l’accélérateur depuis le début avec un James totalement sur une lancée. La star d’Angelina a ajouté 9 points de toutes les couleurs (un tap, un triple et un dunk spectaculaire) pour lancer le violet et l’or dans les quatre premières minutes (14-5).

Kentavious Caldwell-Pope, qui, avec trois triples au premier quart, a contribué à une avance confortable pour les Lakers (30-22) sur certains Blazers refusés face au panier (3 sur 14 sur des tirs de trois) .

Le jeu a complètement changé au deuxième trimestre. Très bien du périmètre, Trent Jr. (16 points à la mi-temps) et CJ McCollum (13 points) ont mené une formidable manche 7-21 qui a propulsé les Blazers en tête au tableau de bord (54-58) aux vestiaires.

Après la pause, c’était à nouveau au tour de l’offensive des Lakers, qui avec un splendide Schröder a déchaîné un partiel 15-0 pour reprendre le contrôle de la situation (69-61). Mais Lillard s’est réveillé avec 13 points seulement dans ce quart-temps pour que son équipe atteigne la ligne droite décisive avec toutes les options disponibles (85-84).

Un incendiaire Trent Jr. s’est présenté dans les dernières minutes plein de poudre à canon et a frappé trois triplets consécutifs qui ont laissé le violet et l’or étourdi et sans réponse (91-96). James a gardé son équipe à un jet de pierre jusqu’au dernier soupir, mais une Lillard imparable de la ligne des trois et sur la pénétration a assuré la victoire pour les Trail Blazers.

Les Lakers reviendront au combat mercredi lorsqu’ils visiteront les San Antonio Spurs.