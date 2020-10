Le Français David Gaudu a remporté la onzième étape du Tour d’Espagne après avoir remporté un heads up contre Marc Soler au sommet de La Farrapona. Le cycliste FDJ Il a su mesurer la distance à imposer dans les 100 derniers mètres au Catalan, qui a porté le poids de toute l’évasion en accumulant trois minutes d’avantage à des moments précis de l’étape et il pensait pouvoir entrer dans le classement général en affaiblissant sa force dans ces derniers mètres.

L’ascension finale a été un jeu de musique entre quelques favoris qui n’ont pas bougé du tout. La domination numérique de Yumbo a fait penser à beaucoup de tester un Roglic qui a montré dans les derniers mètres qu’il n’était pas si super comme les autres jours, mais il a gardé la tête avec le même temps que Richard Carapaz.

Marc Soler, avec sa chevauchée, il termine sixième au général à une minute du leader Movistar, Enric Mas, qui n’a pas bougé, mais a montré de bons sentiments avant l’étape décisive de ce dimanche qui se termine à Angliru. Le cycliste des Baléares a très bien répondu aux derniers enjeux proposés par Dan Martin. Les Irlandais semblent la seule alternative viable au duopole constitué de Roglic et Carapaz.

La Vuelta a España continue d’avancer dans les jours importants et le classement général ne décide toujours nulle part. Movistar est le grand animateur de la course avec ses hauts et ses bas, tandis que Yumbo domine territorialement et Ineos semble n’avoir aucun plan B pour mieux accompagner un Carapaz qui devrait peut-être être plus offensif dans ses démarches. L’Equatorien sait que Roglic a encore un as dans sa manche avec le contre-la-montre restant à Ézaro.