De tous les problèmes de la boxe, l’influence et l’importance des organismes de sanction se situent au sommet. Le combat de vendredi entre le champion des poids moyens IBF Gennady Golovkin et Kamil Szeremeta du Seminole Hard Rock Hotel and Casino à Hollywood, en Floride, est le résultat direct de la politique promue par ces agences de sanction.

Heure et chaîne Gennady Golovkin vs Kamil Szeremeta

Campus: Seminole Hard Rock Hotel and Casino, Hollywood, Floride, États-Unis

Temps: 15 h 00 PT / 18 h 00 HE aux États-Unis. 17h00 du Mexique.

Canal: DAZN aux États-Unis.

Gennady Golovkin contre Kamil Szeremeta en direct

Golovkin Il a 38 ans et il semble que ses meilleurs jours en tant que boxeur soient derrière lui. Après tout, le temps atteint tous les hommes, même les athlètes de haut niveau. Pendant que le monde attend un combat de trilogie entre Golovkin et Canelo Álvarez, ou vraiment n’importe quel combat de «A-list» qui implique Golovkin, a été contraint de défendre le titre contre Szeremeta, un combat qui doit prendre ou quitter le championnat.

Le bilan 21-0 de Szeremeta réussit le test visuel initial. Cependant, un examen plus approfondi soulève de sérieuses questions sur la façon dont il a gravi les échelons du classement IBF en tant que principal candidat à la ceinture. Golovkin. Szeremeta il n’a que cinq victoires à élimination directe en carrière. Il y a deux combats, Szeremeta Il a battu Edwin Palacios, un combattant qui est actuellement sur une séquence de 10 défaites consécutives et a été éliminé lors de six de ses sept derniers combats. Le seul homme que Palacios a pris la décision? Szeremeta.

La faute de l’inadéquation ne peut pas être attribuée à Golovkin. Les championnats du monde sont importants pour les lutteurs et ils sont régulièrement acculés à combattre leur titre obligatoire ou à sacrifier leur titre sur l’autel de la politique. Les ceintures sont également une monnaie d’échange, et lors d’un combat de trilogie avec Álvarez, avoir un titre peut aider Golovkin pour augmenter sa part de la bourse après avoir perdu le deuxième combat contre Canelo par décision majoritaire après un match nul lors de leur première rencontre.

Alvarez sera en action contre Callum Smith samedi, cherchant à ramasser une paire de ceintures des super-moyens. Si les deux hommes gagnent, ils sont maintenant sur le même calendrier et un combat printanier pourrait être fait entre les deux. Une autre danse avec Canelo donnerait à Golovkin une chance de remporter une victoire qui définira vraiment sa carrière.

C’est, bien sûr, tant que Golovkin ne subissez pas une défaite destructrice de carrière pour Szeremeta.

Prédiction Golovkin vs Szeremeta

Il n’y a pas beaucoup de mystère autour de ce combat. Golovkin il est un combattant de pression et un véritable finisseur de niveau élite. Le contraire de ce style est d’avoir suffisamment de puissance pour dissuader votre adversaire de décharger ses armes plus grosses. Szeremeta Il n’a pas de véritable pouvoir à proprement parler, et il ne montre aucune capacité réelle à assommer de manière constante même les adversaires bas de gamme. Qui laisse Szeremeta avec un chemin vers la victoire: des performances techniques irréprochables en boxe. Golovkin Il est trop bon combattant pour être battu 12 rounds par un gars qui ne peut pas lui faire de mal. Cela devrait être une nuit de travail facile pour le champion.

Choisir: Golovkin via TKO3