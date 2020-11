Homme chauve-souris Il est l’un des super-héros les plus célèbres du monde de la bande dessinée et de la culture populaire. Le personnage de DC Comics a été porté sur grand écran à plusieurs reprises, certaines productions ont été un succès au box-office, mais d’autres ont été un échec retentissant. C’est le cas de “Batman et Robin”, un film de 1997 basé sur le Bat Man.

REGARDEZ ICI: “Justice League Snyder Cut”: Pourquoi le Joker de Jared Leto améliorera l’histoire de Batman

Le film américain a été réalisé par le cinéaste Joel Schumacher et écrit par Akiva Goldsman. A été joué par Arnold Schwarzenegger, George Clooney, Chris O’Donnell, Alicia Silverstone et Uma Thurman. Bien que “Batman and Robin” ait réuni de grands acteurs hollywoodiens, il est considéré comme l’un des pires films de Homme chauve-souris et DC Comics.

En 1997, le rôle de Bruce Wayne était entre les mains de George Clooney. Bien que dans le passé il ait répondu aux critiques du film, l’acteur américain a récemment évoqué son expérience dans “Batman and Robin” lors d’une interview avec GQ et reconnaît les erreurs du film.

“Batman and Robin” est un film de 1997 réalisé par le cinéaste Joel Schumacher et avec George Clooney (Photo: Warner Bros.)

«La seule façon de parler honnêtement de quelque chose est de vous inclure vous-même et vos lacunes. Quand je dis que Batman et Robin est un film terrible, je dis toujours que j’ai été terrible dedans. Parce qu’il était le numéro un », a déclaré Clooney à GQ.

Il est bon que George Clooney admettez vos erreurs, mais il est également vrai que les problèmes de Batman et Robin vont au-delà du jeu d’acteur, car il avait un très mauvais scénario.

«Mais aussi parce qu’alors cela vous permet de dire: après avoir dit que je l’ai absorbé, je peux aussi dire qu’aucun de ces autres éléments n’a fonctionné non plus. Tu sais? Des lignes comme Freeze, freeze! »Ajouta-t-il.

Pour sa part, Akiva Goldsman, le scénariste du film, semble être d’accord avec Clooney et il y a quelques mois il s’est excusé pour le script. Cependant, Alicia Silverstone a déclaré qu’elle était très fière de sa version de Batgirl.

Probablement George Clooney Il est toujours considéré comme le pire Batman de l’histoire, mais il y a encore de nombreuses productions en cours sur le super-héros de DC Comics. Comme vous le savez, Robert Pattinson jouera Bruce Wayne, sous la direction de Matt Reeves, dans “Le Batman”, qui sortira en 2022, l’une des productions les plus attendues.

“Batman and Robin” a reçu de mauvaises critiques et a été considéré comme l’un des pires films de Batman (Photo: Warner Bros.)