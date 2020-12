Mis à jour le 16/12/2020 à 18:45

Le journal Sun a publié un audio de l’acteur Croisière Tom attirant l’attention sur l’équipe de production du film “Mission Impossible 7”, après que deux membres n’aient pas respecté la distance de sécurité en raison du COVID-19. Face au fait, son collègue George Clooney Il a déclaré qu’il comprenait Cruise pour l’action qu’il avait entreprise.

“Il n’a pas réagi de manière excessive parce que c’est un problème. J’ai un ami qui est annonceur dans une autre émission de télévision à laquelle presque exactement la même chose s’est produite sans une réponse aussi lointaine », a déclaré l’acteur, selon E!, Lors de la promotion de son nouveau film “Le ciel de minuit”.

Cependant, Clooney a affirmé que si la même chose s’était produite sur son plateau, il aurait réagi différemment.

“Je n’aurais pas fait si grand. Il n’aurait pas fait sortir les gens. Vous êtes en position de pouvoir et c’est compliqué, non? Vous avez une responsabilité envers tout le monde et il a tout à fait raison à ce sujet. Et vous savez, si la production baisse, beaucoup de gens perdent leur emploi », a-t-il ajouté.

Pourtant, il a déclaré qu’il comprenait Cruise pour être si strict avec des mesures de sécurité, car il affirme qu’il est difficile d’enregistrer un film au milieu d’une pandémie. “Je comprends pourquoi il l’a fait. Il n’a pas du tout tort à ce sujet. Vous savez, je ne sais pas si je l’aurais fait personnellement, mais je ne connais pas toutes les circonstances “, conclut-il.

Cruise a menacé de licenciements dans l’audio qui a été partagé dans le média susmentionné. «Si je les vois recommencer, ils sont vissés et virés. Je ne veux plus jamais le revoir. Jamais! “a crié l’acteur dans l’audio.

