L’extrémité serrée est l’une des positions les plus frustrantes du football fantastique. En dehors des quelques meilleurs joueurs du classement au poste, il y a rarement les meilleurs contributeurs qui peuvent être trouvés dans les derniers tours du repêchage. Cela ne veut pas dire que le dormeur occasionnel des jours de repêchage ne se déroule pas, mais il est rare de trouver une sorte de production cohérente en dehors du premier ou des deux premiers niveaux de joueurs. C’est en partie la raison pour laquelle George Kittle et Travis Kelce ont vu leurs statuts de draft respectifs augmenter ces dernières saisons et pourquoi de nombreux propriétaires de fantasy repensent leurs stratégies de draft concernant les TE.

Choisir un bout serré tôt n’est pas toujours un choix facile. D’une part, cela signifie transmettre des running backs et des receveurs de haut niveau, donc avoir une équipe mince à ces endroits peut devenir un problème. Et si vous voulez appuyer sur la gâchette tôt sur une extrémité serrée, vous devez décider si vous allez cibler Kittle ou Kelce dans les premiers tours.

DOMINEZ VOTRE PROJET: Aide-mémoire Ultimate 2020

Pour votre bien, nous décomposons le choix entre Kittle et Kelce et examinons également ce qui pourrait se passer si vous attendez sur une extrémité serrée. Voici les avantages et les inconvénients de chaque scénario alors que vous cherchez à consolider votre projet de stratégie à l’approche des ébauches de football Fantasy 2020.

Classement Fantasy TE: George Kittle contre Travis Kelce

La vérité est qu’il est peu probable que vous vous trompiez avec l’une ou l’autre de ces extrémités serrées. Ils sont tous les deux incroyablement talentueux et jouent pour de très bonnes équipes qui viennent de se rencontrer au Super Bowl. Cependant, en comparant les deux, l’un a un léger avantage sur l’autre.

Dans notre livre, ce serait Kittle. Le raisonnement est simple. Le plancher de Kittle est légèrement plus élevé que celui de Kelce parce que Kittle est la véritable cible n ° 1 de l’attaque de San Francisco. Avec Deebo Samuel (pied) prêt à manquer le temps tôt ou à commencer la saison à moins de 100% et la recrue de premier tour Brandon Aiyuk soignant une blessure aux ischio-jambiers, les 49ers sont à court d’armes légitimes. Cela pourrait permettre à Kittle de voir encore plus de cibles hors de la porte que d’habitude.

Pendant ce temps, Kelce a mené la ligue dans les cibles serrées l’an dernier avec 136, mais il a une pléthore d’armes offensives autour de lui qui pourraient prendre des touches clés. Tyreek Hill, Sammy Watkins et Mecole Hardman sont tous des récepteurs très appréciés et des menaces profondes; Demarcus Robinson est également un pass-catcher capable. La recrue RB Clyde Edwards-Helaire pourrait également prendre en compte le jeu de passes, et il pourrait être la plus grande menace pour emporter des cibles au-dessus et en dessous de Kelce.

Kittle coche la case pour avoir moins de concurrence. Il est également plus jeune que Kelce et n’aura pas 27 ans avant octobre. Kelce a quatre ans de plus et devrait fêter ses 31 ans quelques jours avant le 27e anniversaire de Kittle. L’âge de Kelce n’est peut-être pas encore un problème, mais c’est toujours un facteur à garder à l’esprit, car les joueurs de la NFL peuvent commencer à régresser à tout moment dans la trentaine.

Le dernier facteur est leurs statistiques. Kelce a battu Kittle l’année dernière, enregistrant 157,3 points de fantaisie standard tandis que Kittle a enregistré 137,5. Cependant, Kelce a joué deux matchs de saison régulière de plus que Kittle, ils ont donc chacun en moyenne 9,8 points fantaisie par match (FPPG). Pour 16 matchs au cours des deux dernières saisons, Kittle a en moyenne 92 attrapés, 1 296 verges et cinq touchés tandis que Kelce a en moyenne 100 attrapés, 1 282 verges et huit touchés. C’est un léger avantage pour Kelce, mais c’est un petit avantage que Kittle peut rattraper avec une meilleure chance TD.

Certains diront que parce que Kelce joue avec le meilleur quart-arrière, Patrick Mahomes, il devrait être l’option n ° 1. C’est certainement juste, mais en regardant la concurrence pour les objectifs, les similitudes statistiques et le facteur d’âge, Kittle détient toujours un léger avantage ici. C’est proche, mais si vous cherchez à prendre une extrémité serrée à la fin du deuxième / début du troisième tour, essayez d’attraper Kittle au-dessus de Kelce.

Avantages de la rédaction de Kittle, Kelce au début des tours

L’année dernière, seuls quatre bouts serrés affichaient en moyenne au moins 9,0 FPPG dans les formats standard: Kittle (9,8), Kelce (9,8), Mark Andrews (9,6) et Austin Hooper (9,0). Cela signifie qu’au cours d’une saison de 16 matchs, Kittle et Kelce auraient battu tous les autres volés serrés d’au moins 16 points. Ce swing minimum de 16 points peut faire une différence majeure, en particulier lorsque l’on regarde des équipes fortes qui ne sont peut-être pas en mesure de trouver une réponse à bout serré.

Bien sûr, les joueurs en position finale serrée restent rarement en bonne santé pendant une saison complète. Seuls deux joueurs avec une moyenne d’au moins 8,0 FPPG ont joué dans les 16 matchs de leur équipe (Kelce et Darren Waller). C’est l’une des raisons pour lesquelles la position est si difficile à comprendre. Les joueurs ont tendance à se faire défoncer parce qu’on leur demande de jouer physiquement et d’attraper un peu des passes au milieu du terrain.

Certains peuvent considérer le potentiel de blessure comme une raison de ne pas rédiger une partie serrée tôt. Mais Kelce et Kittle ont tous deux un bon bilan en matière de santé. Kelce n’a raté qu’un seul match depuis sa saison recrue tandis que Kittle a raté trois matchs en trois ans avec les 49ers. Cela rend un peu plus facile d’appuyer sur la gâchette tôt, même avec le caractère aléatoire des blessures.

Le cas pour rédiger une fin serrée tôt est qu’en débarquant l’un des deux meilleurs joueurs, vous serez en mesure de battre le peloton sans avoir à «avoir de la chance» avec un choix plus tardif ou jouer au jeu de dérogation. Vous obtenez une production élite de niveau WR et pouvez simplement “régler et oublier” tout sauf une semaine de la saison. De ce point de vue, il est juste de soutenir que prendre Kittle et Kelce tôt en vaut la peine, car la position de compétence la plus difficile pour trouver la cohérence est la fin serrée.

Avantages de l’attente sur TE

Kittle et Kelce ont définitivement une longueur d’avance sur les autres bouts serrés qui peuvent être saisis plus tard, au moins en termes de cohérence, mais qu’en est-il des autres joueurs autour desquels ils sont repêchés? Avec un peu plus de deux semaines avant l’ouverture de la saison, FantasyPros ADP montre que Kelce sort du tableau 18e au total tandis que Kittle sort du tableau avec le 23e choix, en moyenne. Cela en fait des valeurs de deuxième tour dans des ligues à 12 équipes et des joueurs de deuxième tour marginaux dans des ligues à 10 équipes.

Quand on regarde les joueurs contourner les deux bouts serrés, ils ne semblent pas aussi précieux. Bien qu’ils soient censés être meilleurs que les autres TE, les QB, RB et WR qui décollent du tableau autour d’eux prévoient d’être de plus grands marqueurs globaux. Prenez Miles Sanders, le joueur classé au 19e rang de FantasyPros ADP à ce jour. Sanders avait 11,4 points de fantaisie standard de plus que Kelce, le TE le plus performant de l’année dernière, malgré la gestion de moins d’une charge de travail complète pour les Eagles et le début de seulement 11 matchs. (Kelce avait plus de points dans les formats PPR.) De plus, les grands buteurs de QB, Lamar Jackson et Patrick Mahomes, vont dans cette fourchette. Jackson a marqué près de 2,5 fois plus de points que Kelce l’année dernière et il a plus que triplé la production de Kittle, même si nous savons qu’il est plus facile de trouver des QB de haute qualité plus tard dans les brouillons.

De ce point de vue, la valeur de ces deux éléments n’est pas aussi bonne. Bien sûr, vous gagnez peut-être un point de plus par semaine par rapport à d’autres extrémités serrées, mais cela peut se faire au prix d’un point ou deux par semaine d’un porteur de ballon ou d’un receveur large sur le tableau. Et comparé à un quart-arrière, oubliez ça.

Prendre un TE tôt a également un effet de retombée sur la liste d’un propriétaire de fantasy dans son ensemble. Si vous passez un choix de deuxième tour sur Kelce ou Kittle, cela signifie que vous n’obtiendrez pas un meilleur RB ou WR avant le troisième tour. Par exemple, si vous êtes 18e au repêchage et prenez Kelce comme le suggère ADP de FantasyPros, vous d passer hypothétiquement sur notre joueur classé 18e et WR au sixième rang, Chris Godwin, comme votre WR1 (à condition que vous preniez un RB de premier tour). Au lieu de cela, votre WR1 sera sélectionné lors de la troisième manche avec le 31e choix global. D’après nos chiffres, ce serait JuJu Smith-Schuster, notre 11e WR. Ce n’est qu’un léger déclassement, mais ce déclassement interviendrait à chaque choix de votre gamme.

Quand on regarde cela, il est facile de dire que vous devriez attendre pour prendre une fin serrée. Bien que Kittle et Kelce soient des crampons à leur position, ils ne valent peut-être pas la peine de passer d’autres valeurs RB, WR ou même QB de premier plan à ce stade.

Le verdict

Il existe deux stratégies de tirage distinctes en position finale serrée. Soit passer un premier choix sur un ou attendre le plus longtemps possible pour aborder la position. Les gars de niveau intermédiaire, bien que toujours de solides producteurs, ont tendance à tomber dans un no man’s land avec lequel peu de gens veulent traiter, bien que finalement s’ils tombent assez loin, ils deviennent des valeurs décentes. La première option vous donnera l’un des bouts serrés les plus marquants et les plus cohérents de la ligue. Ce dernier vous donnera une meilleure profondeur à RB et WR (ou peut-être même QB) tout en faisant de la fin serrée un peu plus un joker.

Les deux choix comportent des risques et des récompenses, et ni l’un ni l’autre n’est sans équivoque la bonne option. Personnellement, je préfère attendre sur une fin serrée. Il semble qu’il y ait juste des gars qui tombent entre les mailles du filet, comme Austin Hooper et Darren Waller l’année dernière, qui se transforment en TE avec des scores élevés et en font assez pour gagner des championnats Fantasy. Trouver ces gars-là n’est pas facile, mais si vous pouvez le faire, votre équipe sera profonde.

Si vous avez peur de choisir le mauvais dormeur, opter pour une chose sûre comme Kittle ou Kelce est une bonne décision.

Kittle et Kelce devraient tous deux être des choix sûrs. Vous ne pouvez pas vous tromper non plus. Mais Kittle est le meilleur choix pour l’option n ° 1 de notre livre, donc si vous voulez viser un bout serré tôt, n’ayez pas peur de le prendre.